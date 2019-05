Show-Acts und Smoking: Der Nürnberger Juristenball in Bildern

Tanzen statt Paragrafen: 700 Gäste feierten auf dem Faber-Castell-Schloss - vor 35 Minuten

NÜRNBERG - Was für ein gigantischer Abend, was für eine märchenhafte Location: 700 Gäste trumpften am Samstag auf dem Juristenball im Faber-Castell-Schloss in Stein in edlen Roben auf. Darunter mischte sich auch der ein oder andere VIP. Von hinreißenden Outfits bis hin zu tollen Tanzeinlagen und Show-Acts: Hier gibt es alle Bilder!

Bilderstrecke zum Thema Smoking, Ballkleider und VIPs: 700 Gäste beim Nürnberger Juristenball Die Kulisse des Juristenballes als märchenhaft zu bezeichnen, ist nicht übertrieben: Schließlich war es das Faber-Castell-Schloss in Stein, das sich für die Tanzveranstaltung verwandelte. 700 Gäste - darunter auch Innenminister Joachim Herrmann und CSU-Landtagsabgeordnete Petra Guttenberger - in edler Abendgarderobe tanzten am Samstagabend auf. Auf allen drei Etagen wurde das Schloss bespielt – gespeist wurde an blumengeschmückten Tafeln.



jm