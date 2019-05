Die Kulisse des Juristenballes als märchenhaft zu bezeichnen, ist nicht übertrieben: Schließlich war es das Faber-Castell-Schloss in Stein, das sich für die Tanzveranstaltung verwandelte. 700 Gäste - darunter auch Innenminister Joachim Herrmann und CSU-Landtagsabgeordnete Petra Guttenberger - in edler Abendgarderobe tanzten am Samstagabend auf. Auf allen drei Etagen wurde das Schloss bespielt – gespeist wurde an blumengeschmückten Tafeln. © Ralf Rödel