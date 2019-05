So süß ist der neue Eulen-Nachwuchs im Tiergarten Nürnberg

Flauschige Federn, kugelrunde Glubschaugen und stolze Eltern - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Flauschiger Nachwuchs im Tiergarten: Schon wieder freuen sich dort stolze Tiereltern über gesunden - und extrem niedlichen - Nachwuchs. Dieses Mal erblickten acht kleine Küken im Eulengehege das Licht der Welt. Sowohl die Sperbereulen als auch die Uralkäuze wurden im April Eltern. Nun gibt es erste Fotos der kleinen Vögelchen mit den großen, runden Äuglein.

Brrr, denkt sich die kleine Sperbereule da bestimmt, an der frischen Luft ist es aber noch ganz schön kühl! Zum Glück ist sie über und über bedeckt mit wärmendem Flausch. © Helmut Mägdefrau/Tiergarten Nürnberg



Flauschig, winzig und zuckersüß: Der Tiergarten Nürnberg freut sich erneut über Nachwuchs. Wenige Wochen nachdem Kamel-Baby Nala die Besucher mit ihren ersten, wackeligen Schritten im Außengehege verzauberte, wird der Niedlichkeitsfaktor im Tiergarten weiter erhöht. Diesmal gab es bei den Sperbereulen und Uralkäuzen Grund zur Freude - sie wurden Eltern von insgesamt acht kleinen Federknäueln. Das Sperbereulen-Paar, das seit 2016 in Nürnberg sein zuhause gefunden hatte, zieht nach Informationen des Tiergartens nun sechs Küken auf, die im April schlüpften.

Ob die frischgebackenen Eltern ihrem kleinen Uralkauz-Küken bei diesen niedlichen Glubschaugen überhaupt etwas abschlagen können? © Helmut Mägdefrau/Tiergarten Nürnberg



Und auch bei den Uralkäuzen klappte es mit dem Nachwuchs: Ihre beiden Piepmätze durchbrachen ebenfalls im April ihre Eierschalen. Das Besondere daran ist, dass die stolze Mama bereits 20 Jahre alt ist. Sie lebt bereits seit 2000 in Nürnberg und hat dort inzwischen 36 Uralkauz-Babys erfolgreich aufgezogen. In freier Natur sähe das ein wenig anders aus: In der Regel überleben nur zwei Jungtiere ihre Eltern. Die Tiere erreichen ein Höchstalter von immerhin 22 Jahren, während die Sperbereulen im Schnitt acht Jahre alt werden davon. Davon sind die insgesamt acht Küken von beiden Elternpaaren aber alle noch weit entfernt.

