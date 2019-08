So viele Einkommensmillionäre leben in Nürnberg

Spitzenreiter in Sachen Reichtum ist aber der Landkreis Starnberg - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die meisten bayerischen Einkommensmillionäre wohnen im Landkreis Starnberg. Dort seien 19,2 Millionäre je 10.000 Einwohner zu verzeichnen, teilte das Bayerische Landesamt für Statistik in Fürth jetzt mit. In Nordbayern ist die Quote deutlich niedriger.

Auf den Landkreis Starnberg folgen der Landkreis München (11,2), die Stadt Memmingen (10,3), der Landkreis Miesbach (8,3) und die Stadt München (7,8). Immerhin, in Schwabach leben 24 Reiche, die im Jahr über eine Million Euro verdienen (5,9), in Erlangen sind es 43, in Fürth 42 und damit 3,4 Millionäre auf 10.000 Einwohner. Rund 160 Bestverdiener zahlen in Nürnberg ihre Steuern, die Quote beträgt hier aber nur 3,1.

Unter den mittelfränkischen Landkreisen hat das Nürnberger Land klar die Nase vorn: 60 Millionäre zählen die Statistiker hier (3,6). Es folgt der Landkreis Erlangen-Höchstadt (2,8). Ganz unten in der Tabelle steht der Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, wo nur elf (1,2) Reiche gezählt wurden.

Im Landesdurchschnitt waren unter 10.000 Bayern 3,8 Einkommensmillionäre zu finden. Die Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2015, neuere Zahlen sind nicht verfügbar. Zu dem Zeitpunkt wurden im gesamten Freistaat 4858 Menschen gezählt, deren Einkünfte jeweils mindestens eine Million Euro betrugen. Das waren 603 mehr als im Jahr 2014. Die Einkommensmillionäre machten nur 0,07 Prozent aller Steuerpflichtigen aus. Sie haben den Angaben nach mit 4,6 Milliarden Euro einen Anteil von 8,6 Prozent der gesamten festzusetzenden Einkommensteuer im Jahr 2015 entrichtet.

dpa/c.s.