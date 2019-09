Söder, Models und Maly: Diese Promis kommen zum Opernball

Nürnbergs Polit-Prominenz trifft auf zahlreiche Fernsehstars - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - In einer Woche ist es wieder soweit: Beim Nürnberger Opernball werden zahlreiche Promis über den Roten Teppich schreiten und im Anschluss im Opernhaus dinieren und tanzen. In unserer Bildergalerie finden Sie einen Überblick, welche VIPs sich in diesem Jahr die Ehre geben. Politiker, Fernsehstars und echte Nürnberger Urgesteine sind mit dabei.

Ab 18 Uhr heißt es wieder Schaulaufen auf dem Roten Teppich in Nürnberg. Dann treffen die ersten Ball-Gäste vor dem Opernhaus ein. Auch in diesem Jahr können alle, die keine Karten haben, das Spektakel beim Open-Air-Fest auf dem Richard-Wagner-Platz bei freiem Eintritt verfolgen.

Stargäste, Menü, Kosten: Alle Infos zum Opernball 2019

Wie bereits im Vorjahr wird auch heuer wieder Moderator Jörg Pilawa durch den Abend führen. Diesjähriger Stargast ist Sänger und Komponist Johnny Logan. Bei Outfit- oder Frisurpannen bieten ein eigens engagierter Ballschneider sowie Nürnbergs Starfriseur Marcel Schneider schnelle Hilfe an. Und auch Tanzmuffel können ihr Wissen etwas auffrischen: Die Profis vom TanzZentrum Krebs stehen zu Übungszwecken bereit.

