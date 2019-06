Mit Krieger, herbaschauendem Hund, Kobra und vielen anderen Positionen hat die Deutsch-indische Gesellschaft in Nürnberg den Internationalen Yoga-Tag zelebriert. Am Samstagnachmittag verbogen sich zahlreiche Liebhaber der philosophischen Lehre am Lorenzer Platz. Auch das Chanten - ein rythmischer Gesang zur Einstimmung - durfte nicht fehlen. © Roland Fengler