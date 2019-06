Spannende Einblicke: Flughafenfest lockte tausende Besucher

NÜRNBERG - Rund 25.000 Besucher haben sich am Sonntag auf den Weg gemacht, um einen Blick hinter die Kulissen des Albrecht-Dürer-Airports zu werfen. Als Publikumsmagnet erweist sich bei den Kindern einmal mehr die Flughafenfeuerwehr.

Fliegen kann jeder, lässig auf der Flugzeugnase posieren ist nur Profis vorbehalten. Wer später einmal Pilot werden möchte, konnte sich beim Aero-Club Nürnberg informieren. Plätze für die begehrten Rundflüge des Vereins waren rasch vergriffen. © Foto: Ralf Rödel



Da erzählen die Eltern groß etwas vom Flughafenfest und dann so eine Enttäuschung: "Wir fliegen heute nicht in die Türkei", stellt eine Frau klar. Ihr entnervter Ton lässt erahnen, dass sie diesen Satz heute nicht zum ersten Mal ausgesprochen hat. Ihre kleine Tochter ist zu dem Zeitpunkt, sämtlicher Illusionen beraubt, schon längst in Tränen ausgebrochen.

Es dauert freilich nicht lange, bis die Tränen getrocknet sind. Zu aufregend ist das Angebot auf und rund um dem Albrecht-Dürer-Airport am Sonntag. Da wäre zum Beispiel die Flughafenfeuerwehr: Wer die Einsatzfahrzeuge aus nächster Nähe beobachtet und sich ans Steuer gesetzt hat, darf auch seine Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Mit dem Schlauch gilt es einen Ball zu treffen.

Hier brennt ganz sicher nichts an. Stattdessen springt mancher Nachwuchs vergnügt durch die entstandenen Pfützen. "Was jetzt, Mama?", ruft ein kleiner Junge. "Erst einmal trocknen", rät die Mutter, bevor die beiden einen Wagen des Technischen Hilfswerks unter die Lupe nehmen.

Nebenan hat sich eine Schlange gebildet. Im Polizeihubschrauber geht es hoch hinaus – zumindest im Simulator, der sich im Cockpit befindet. "Eigentlich sitzt jemand von uns daneben", sagt eine Flughafenpolizistin. Doch damit alle Kinder an die Reihe kommen, überlassen die Experten ihren Platz diesmal einem "Co-Piloten". Instruktionen gibt‘s von außen.

Auf zum Einsatzort

Wie die Arbeit im Helikopter der Luftrettung abläuft, können Neugierige mithilfe einer Virtual-Reality-Brille erleben. Fünf Minuten dauert ihr "Flug" zum Unfallort auf einer Autobahn. Gleichzeitig versuchen sich andere Nachwuchsetter in Erster Hilfe. Ob ihr Patient überlebt hätte oder die Herz-Lungen-Massage vielleicht zu schwach war, wird ihnen am Ende ihrer Übung verraten.

Großer Andrang herrscht auch am Stand des Zolls. Dort erklären Beamte, was man lieber nicht in seinen Koffer packen sollte. Ein ausgestellter Elefantenstoßzahn ist allerdings so groß, dass man sich fragt, wie der einstige Besitzer ihn überhaupt in seinem Gepäck untergebracht hat. Das Gleiche gilt für einen Elefantenfuß in Form eines Hockers.

"Da vorne kannst Du dich in ein Polizeiauto setzen", sagt eine Frau begeistert zu ihrer Freundin. Die winkt ab: "Nein danke! Da saß ich schon mal drin." Ob das wohl bei einem früheren Flughafenfest der Fall war?

Sportler unter sich

Direkt vor dem Airport geht es sportlich zu. Neben dem FCN und der SpVgg Greuther Fürth machen auch der HC Erlangen, die Footballer der Nürnberg Rams und die Basketballer der Falcons Werbung in eigener Sache.

Am anderen Ende des Geländes stehen Neugierige Schlange, um die Flotte des Aero-Club Nürnberg zu begutachten. Wer von der Bastelaktion "Bau Dir eine Polizeimütze" noch nicht genug hat, kann auf der Bühne gegenüber die Vorstellung genießen. Dort zeigen Polizeihundeführer, was ihre Vierbeiner so draufhaben.