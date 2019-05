Sparkurs: Germania-Pleite wirkt am Nürnberger Airport nach

Geplante Sanierungen mussten verschoben werden - Loch in den Planungen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Flughafen Nürnberg wird ab sofort jeder Euro zweimal umgedreht, denn: Die Germania-Pleite reißt ein Zehn-Millionen-Euro-Loch in die ursprüngliche Finanzplanung. Erste Sparmaßnahmen hat das Unternehmen bereits auf den Weg gebracht.

Das ergibt sich aus der Antwort des bayerischen Verkehrsministeriums auf eine Anfrage des Nürnberger Landtagsabgeordneten Arif Tasdelen (SPD) sowie aus Recherchen unserer Redaktion. Germania hatte im vergangenen Februar den Flugbetrieb eingestellt. Seitdem fehlen dem Airport nicht nur Einnahmen aus Gebühren etwa für Starts und Landungen. Aufgrund der geringeren Zahl an Fluggästen sinkt auch der Gewinn beispielsweise aus den Parkhäusern.

