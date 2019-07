Spaten-Attacke auf Gerichtsvollzieher: USK nimmt Nürnberger fest

Ermittlungen wegen räuberischer Erpressung und Nötigung - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Bereits am Mittwoch rückten mehrere Streifen und USK-Kräfte nach Herpersdorf aus. Jetzt ist klar: Ein Mann attackierte dort während einer Pfändung einen Gerichtsvollzieher mit einem Spaten. Mittlerweile sitzt der Schuldner in einer Fachklinik.

Gegen 11 Uhr klingelte es an der Tür eines Mannes, der in der Feiningerstraße im Nürnberger Stadtteil Herpersdorf wohnt. Ein Gerichtsvollzieher wollte pfänden, der Schuldner war damit aber überhaupt nicht einverstanden - und ging in "drohender Haltung", wie es die Polizei formuliert, mit einem Spaten auf den Vollstrecker los.

Der 58-Jährige flüchtete in seinen Wagen, doch der Angreifer ließ nicht von ihm ab. Mehrfach schlug er mit dem Gartenwerkzeug auf das Dach des Autos ein, wodurch das Fahrzeug stark beschädigt wurde und der Spaten zerbrach. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere Tausend Euro.

Mehrere Streifen sowie das Unterstützungskommando (USK), das zufällig in der Nähe war, rückten an. Der Mann ließ sich nach Angaben des Präsidium Mittelfranken widerstandslos festnehmen. Er wurde wenig später in einer Fachklinik untergebracht.

Jetzt droht dem Schuldner jede Menge juristischer Ärger. Die Polizei ermittelt wegen räuberischer Erpressung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Nötigung und Sachbeschädigung.

