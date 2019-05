Stadionbad und Naturgartenbad starten am Samstag in die Badesaison

NÜRNBERG - Der Sommer kann kommen, und das tut er auch: Zum Wochenende erwarten uns sonnige 27 Grad. Pünktlich zum 1. Juni öffnet NürnbergBad deshalb zwei Freibäder: Das Stadionbad und Naturgartenbad. Damit stehen den Freibadfans aus Nürnberg alle sechs Freibäder der Stadt Nürnberg zur Verfügung.

Zwei weitere Freibäder eröffnen am 1. Juni ihre Pforten. © Michael Matejka



Aufgrund guter Wetterprognosen für das kommende Wochenende öffnet NürnbergBad das Stadionbad, Hans-Kalb-Straße 42, und das Naturgartenbad, Schlegelstraße 20 in Erlenstegen. Los geht's am Samstag ab 9 Uhr. Damit stehen den Freibadfans alle Freibäder der Stadt Nürnberg zu den gewohnten Öffnungszeiten offen. Die Öffnungszeiten und viele weitere Informationen können auf der Homepage von NürnbergBad abgerufen werden.

Westbad als Vorreiter

Bei milden Wassertemperaturen von 22 Grad eröffnete das Nürnberger Westbad bereits vor einem Monat die Badesaison. Dort kann man seit dem Osterwochenende im Freien planschen und sich sonnen. Hunderte Besucher zog es bereits an jenem ersten Wochenende dort hin - und das bei guter Laune und frühsommerlichem Wetter. Schon wenig später, am 1. Mai, zog das Stadionbad nach und startete in die Saison.

lip