Stadt Nürnberg investiert Millionen in Freiwillige Feuerwehr

Investitionspaket sieht Sanierungsmaßnahmen bis 2021 vor - vor 13 Minuten

NÜRNBERG - Sechs Gerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehren in Nürnberg sollen bis 2021 realisiert werden, die Stadt plant einen zweistelligen Millionenbetrag dafür zu investieren. Am Dienstag soll der Stadtrat das "Go" für die aufwendigen Sanierungspläne geben.

Konkret handelt es sich um die Gerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehren in Buch, Eibach, der Gartenstadt sowie in Kornburg, Worzeldorf und Moorenbrunn. Bis 2021 sollen An- und Umbauten vorgenommen werden, in Buch, Eibach und der Gartenstadt plant die Stadt sogar einen kompletten Neubau der Gerätehäuser.

Knapp 20 Millionen Euro umfasst das Investitionspaket - die wbg übernimmt die Planung und Ausführung der baulichen Maßnahmen. "Wir wollen beste Bedingungen für die Freiwilligen Wehren schaffen und sie für die Zukunft gut aufstellen. Denn eine gut ausgestattete Wehr ist auch attraktiv für junge Menschen", so SPD-Spitzenkandidat und Stadtrat Thorsten Brehm.

Bis zum Herbst 2021 sollen die sechs geplanten Gerätehäuser fertiggestellt sein.

vah