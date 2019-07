Stadt setzt beim Bardentreffen auf Müllpfand und Ökostrom

Große Container werden zusätzlich zu Mülleimern aufgestellt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Und wo gefeiert wird, da gibt es Müll. Beim Bardentreffen soll er sich aber möglichst in Grenzen halten. Dafür sorgt ein ausgeklügeltes System der Stadt Nürnberg.

Mit Müllpfand und Ökostrom will man beim Bardentreffen 2019 einen umweltfreundlicheren Ansatz schaffen. © Guenter Distler



Mit Müllpfand und Ökostrom will man beim Bardentreffen 2019 einen umweltfreundlicheren Ansatz schaffen. Foto: Guenter Distler



"Die Gastronomen haben zur Auflage, sämtliches beim Bardentreffen eingesetztes Geschirr und Besteck zu bepfanden", sagt Rainer Pirzkall vom Projektbüro im Kulturreferat. Wer das nicht machen möchte, der bietet eben Essen an, das er einfach auf die Hand verkaufen kann. Für Drei im Weggla, Flammkuchen oder Crêpes braucht es schließlich nicht mehr als eine Serviette. Damit diese Nacht dem letzten Bissen nicht achtlos auf den Boden geworfen wird, müssen die Gastronomen auch heuer wieder Mülleimer aufstellen.

Bardentreffen 2019: Alle Infos zu Programm und Bands

Und auch die Stadt ergänzt ihre sowieso vorhandenen Mülleimer durch große Container. Ganz vermeiden lässt sich das Müllaufkommen beim Bardentreffen eben nicht. "Wenn man aber bedenkt, dass jeden Tag rund 70.000 Menschen das Bardentreffen besuchen, dann ist die Müllmenge an und für sich eigentlich in Ordnung", sagt Pirzkall, "noch weniger wäre aber natürlich wünschenswert."

Bilderstrecke zum Thema Seit 1976: Das Nürnberger Bardentreffen im Wandel der Zeit Seit 1976 findet das Liedermacherfestival in Nürnberg statt. Jahr für Jahr strömen bis zu 200.000 Menschen in die Nürnberger Altstadt und lauschen den Klängen der Künstler aus aller Welt.



"Thema Green Festival liegt uns am Herzen"

Die Stadt geht mit gutem Beispiel voran – und dreht dafür auch an der ein oder anderen Stellschraube. So wird bei der Veranstaltung zu 100 Prozent Ökostrom eingesetzt. Auch das Programmheft wird umweltschonend gedruckt. Aus Umweltgründen bekommt auch der Bardentreffen-Pin, mit dem die Besucher die kostenlose Veranstaltung unterstützen können, ein neues Gewand.

Erstmals ist er heuer nämlich nicht in Plastik, sondern in eine Art Butterbrotpapier eingewickelt. Eine Neuerung, die übrigens auch beim Klassik-Open-Air (21. Juli und 3. August) und bei Stars im Luitpoldhain (4. August) zu sehen sein wird. "Das Thema Green Festival liegt uns am Herzen", sagt Pirzkall.

jule