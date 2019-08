Stargäste, Menü, Kosten: Alle Infos zum Opernball 2019

NÜRNBERG - Am 13. September ist es soweit: Dann wird im Nürnberger Opernhaus wieder getanzt, gefeiert und opulent geschlemmt. Die Vorbereitungen zum Opernball laufen bereits auf Hochtouren. Welche Stargäste nach Franken reisen und wie Sie den Ballabend fast umsonst erleben können - wir verraten Ihnen alle wichtigen Informationen.

Die Tanzfläche ist beim Nürnberger Opernball immer gut gefüllt. Foto: Stefan Hippel



Auch in diesem Jahr wird Moderator Jörg Pilawa zum Motto "Klassik trifft Entertainment" durch den Ballabend führen. Unterstützung bekommt er dabei von dem irischen Sänger Johnny Logan, der als besonderer Stargast am Opernball auftreten wird. 1987 verzauberte Logan ganz Europa mit seinem Hit "Hold Me Now".

Diese Stars kommen zum Nürnberger Opernball 2019

Außerdem können die Besucher dem preisgekrönten Streicher-Ensemble Novus String Quartet aus Südkorea lauschen. Für abwechslungsreiche Tanzrunden sorgt wie in den vergangenen Jahren die Thilo Wolf Big Band. Außerdem tritt Swing-Künstler Mitch Winehouse, Vater von Ausnahmetalent Amy Winehouse, auf sowie Piano-Virtuosin Béatrice Kahl mit ihrer Pop- & Funkband b.groovy.

Doch nicht nur auf dem Parkett soll es heiß hergehen, sondern auch auf den Tellern der Gäste: In diesem Jahr werden unter anderem Saibling mit Sommergemüse, Schäuferle mit Süßkartoffeln und "Nürnberger mal anders" serviert. Die Speisen sind im Preis der Flanierkarten (199 Euro pro Person) bereits enthalten. Zudem können die Gäste im Kaffeehaus erlesene Süßspeisen genießen. Der Gaumen bleibt nach dem vielen Essen natürlich nicht trocken: Neben Bier und Softdrinks gibt es Wein, Cocktails und Champagner zu trinken.

An den Galatischen serviert ein Butler ein mehrgängiges Menü. Zudem haben Besiter der Galatisch-Karten VIP-Status beim Einlass und einen exklusiven Zugang zum Private Club. Der Preis hat es allerdings auch in sich: Die Karten sind ab 495 Euro zu erstehen. Hier können Sie zugreifen.

Vor Ort kümmern sich Ballschneider und -schuster um die Outfit-Notfälle von Gästen. Zudem sorgt Star-Friseur Marcel Schneider mit seinem Team für umwerfende Ballfrisuren. Bei den Profis vom TanzZentrum Krebs können Ballbesucher ihre Tanzkenntnisse auffrischen.

Wer ohne Partner zum Nürnberger Opernball kommt, der wird vielleicht beim Tanz-Treff an der Champagner Bar im Eingangsbereich fündig. Dort können Gäste Tänzerinnen und Tänzer treffen, die ebenso auf der Suche nach einer Begleitung sind.

Feiern unter freiem Himmel

Wem der Eintritt zu dem exklusiven Event zu teuer ist, der kann auf dem Richard-Wagner-Platz vor dem Opernhaus beim Open-Air-Fest unter freiem Himmel feiern. Los geht das Spektakel um 18 Uhr mit prominenter Moderation: Die "Germany’s Next Topmodel"-Vizesiegerin Rebecca Mir und Radiomoderator Flo Kerschner interviewen die eintreffenden VIPs und Stargäste auf dem Roten Teppich.

Die ersten 500 Gäste erhalten kostenlos ein Glas Sekt sowie einen Gutschein für eine fränkische Bratwurst. Später wird auf einer Leinwand das Geschehen aus dem Inneren des Opernhauses übertragen. Außerdem gibt es ein eigenes Programm und Live-Musik mit der "Chris Genteman Group".

Mutzke, Pilawa und ein Heiratsantrag: So war der Opernball 2018

Ein Teil der Einnahmen von Opernball und Open-Air-Fest werden an soziale, kulturelle und ökologische Projekte in der Region gespendet.

Das Programm im Überblick:

17.00 Uhr: Einlass & Beginn Opern-Air-Fest

18.00 Uhr: Red-Carpet-Show mit Rebecca Mir & Flo Kerschner

20.30 Uhr: Live aus dem Opernhaus: Ballbeginn mit Jörg Pilawa

21.50 Uhr: Auftritt auf dem Opern-Air-Fest: Novus String Quartet

23.20 Uhr: Live aus dem Opernhaus: Auftritt Johnny Logan

