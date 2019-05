Startschuss: Wöhrder See bekommt neues Promenadencafé

NÜRNBERG - Es ist eine lange und wechselhafte Geschichte – und sie nimmt ein gutes Ende. Der Bau des Cafés am Nordufer des Wöhrder Sees hat begonnen. Läuft alles nach Plan, kann man hier schon im Herbst einkehren.

Für die Eisversorgung im Sommer reicht die Zeit nicht mehr, Kaffee mit Seeblick im Herbst soll aber klappen. © Visualisierung: WBG



Noch herrscht am Nordufer neben dem Strand einfach nur eine große Baustelle. Hier aber, wo pinkfarbene Linien auf den Boden gezeichnet sind, soll für rund eine Million Euro schon bald das langersehnte Café stehen. Mit 40 Innen- und 40 Außensitzplätzen, die natürlich beste Sicht auf Wasser und Strand bieten.

"Es war eine Herausforderung, eine Lösung zu finden, die allen gerecht wird", so Ralf Schekira von der WBG, die den Bau auf dem 400 Quadratmeter großen städtischen Grundstück stemmt. Im Herbst soll es hier den ersten Kaffee geben – auch wenn es sein kann, dass die Außenanlagen bis dahin vielleicht noch nicht ganz fertig sind.

Bürgermeister Christian Vogel ist zufrieden – auch deshalb, weil das kleine Café eine behindertengerechte öffentliche Toilette beherbergen wird. Bewirtschaftet werden soll es von einem Sozialprojekt – am Ufer entsteht also auch ein Begegnungsort für Menschen mit und ohne Handicap.

"Jetzt dürfen wir uns auf ein kleines und feines Café freuen, das am nördlichen Ufer des Wöhrder Sees für eine weitere Aufwertung sorgt", sagt auch Wirtschaftsreferent Michael Fraas, der aber auch an die wechselhafte Geschichte des Areals erinnert. Rückblick: Zunächst wollte der Kiosk-Betreiber nicht weichen, dann sprang auch noch ein Investor ab. Ursprünglich hatte die Stadt schließlich angekündigt, bereits im Frühjahr 2016 an der Promenade das "Seecafé" eröffnen zu wollen.

