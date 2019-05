Stichattacke in Hausflur: 33-Jähriger lebensgefährlich verletzt

26-jähriger Tatverdächtiger noch in Tatortnähe festgenommen - vor 12 Minuten

NÜRNBERG - Zwei Männer wurden in der Nacht zum Samstag in Nürnberg Opfer skrupelloser Stichattacken. Nun gab die Polizei bekannt, dass noch am selben Tag ein weiterer Mann in einem Hausflur in der Südstadt mit einer Stichwaffe attackiert und lebensbedrohlich verletzt wurde. Ein 26-Jähriger wurde noch in Tatortnähe festgenommen.

Zwei Männer sind in der Nacht auf Samstag innerhalb nur weniger Stunden durch Stichattacken lebensgefährlich verletzt worden. Der Tatverdächtige in einem Fall wurde festgenommen, in einem zweiten ist der mutmaßliche Täter, ein 30-Jähriger, weiter flüchtig. Am Nachmittag kam es dann in der Südstadt erneut zu einer folgenschweren Stichattacke. Die Taten, davon geht die Polizei derzeit aus, stehen nicht in Verbindung.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war das spätere Opfer, ein 33-jähriger Italiener, zuvor mit einem 26-jährigen Türken gemeinsam unterwegs. In einem Hausflur in der Allersberger Straße gerieten die beiden Männer dann in einen Streit. Der 26-Jährige soll dabei auf den Oberkörper seines Kontrahenten eingestochen haben.

Der mutmaßliche Täter konnte noch in Tatortnähe festgenommen werden. Zur Tatwaffe wollte die Polizei auf Nachfrage gegenüber nordbayern.de keine Angaben machen. Der 33-Jährige erlitt schwere innere Verletzungen und wurde in einer Klinik notoperiert. Er schwebt nach Angaben der Ärzte weiterhin in Lebensgefahr.

Die Mordkommission der Nürnberger Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen den 26-Jährigen. Er wird noch im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

jm