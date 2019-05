Stichattacke in Nürnberg: 30-Jähriger weiter auf der Flucht

Zwei Männer durch Angriffe lebensgefährlich verletzt - vor 50 Minuten

NÜRNBERG - Gleich zwei folgenschwere Stichattacken beschäftigen derzeit die Nürnberger Polizei: Die beiden Opfer, zwei Männer, wurden lebensgefährlich verletzt. Einer der Täter ist auch am Sonntag noch auf der Flucht, wie die Polizei mitteilte.

Gleich zwei Männer wurden in der Nacht zum Samstag in Nürnberg Opfer von skrupellosen Stichattacken. In einem Fall konnte der Täter bereits am Samstag festgenommen werden, in dem anderen ist der Täter jedoch weiterhin auf der Flucht, wie die Polizei am Sonntag auf Nachfrage berichtete. Der 30-Jährige hatte gegen 1.15 Uhr in der Bogenstraße vor einem Asylbewerberheim auf seinen drei Jahre älteren Mitbewohner eingestochen. Nach ihm wird umfangreich gefahndet. Der Hubschrauber, der am Samstagnachmittag über der Nürnberger Altstadt stand, hatte mit den Suchmaßnahmen jedoch nichts zu tun.

Das 33-jährige Opfer erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Ob der Mann auch am Sonntag noch in Lebensgefahr schwebt, konnte die bislang Polizei nicht sagen.

Schaulustiger wurde festgenommen

In der selben Nacht gegen 4.30 Uhr wurde ein 27-Jähriger Opfer einer Stichattacke. Passanten fanden den jungen Mann mit schweren Wunden am Fenitzerplatz in Rennweg vor. Er habe eine "Vielzahl von Stichen am gesamten Körper" aufgewiesen. Ein scheinbar Schaulustiger geriet schließlich in den Fokus der Ermittler.

Der 20-Jährige hatte "reges Interesse" an dem Fall und außerdem mehrere Verletzungen und Blutspuren am Körper. Er wurde vorläufig festgenommen. Nur kurze Zeit später gestand er die Tatwürfe und machte "umfangreiche Angaben zum Sachverhalt", so das Präsidium Mittelfranken. Gegen den 20-Jährigen wird jetzt wegen des Verdachts der versuchten Tötung ermittelt.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

jm