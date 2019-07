Stiche, Stanzn, Schnagn: Alles rund um den Badesee

Dieses Mal geht es um regionale Seen und die damit verbundenen Dialekt-Wörter - vor 32 Minuten

NÜRNBERG - Plitsch, platsch, ab ins kühle Nass: Pünktlich zur Hitzewelle stellen Mary und Tamara ihre liebsten Badeseen aus ihren Regionen vor. Dabei geht es nicht nur um die Gewässer selbst, sondern alle damit verbundenen Faktoren - also auch bayerische Fischsemmeln, nervige Blutsauger und die fränkische FKK-Gemeinde.

Welche Köstlichkeiten darf man sich am Chiemsee nicht entgehen lassen? An welchen Ufern findet man fränkische Nackedeis? Und was gibt es sonst noch so rund um die Badeseen in Franken und Oberbayern zu wissen? Das und mehr in dieser Ausgabe des Dialekt-Duells.

