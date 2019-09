Es ist das Ballevent des Jahres in Nürnberg. Neben dem Tanzen geht es hier vor allem um eines: ums gut Aussehen. Die Damen haben haben tief in den Kleiderschrank gegriffen, um auf rotem Teppich und Parkett eine gute Figur zu machen - hier kommen die Bilder.

Der Nürnberger Opernball begeistert. Die Besucher warfen sich in Schale, griffen zum Champagner, tanzten. Doch was macht das High-Society-Event so besonders? Wir haben uns umgehört!