Straßen werden gesperrt: Am 1. Mai droht Stau in Nürnberg

NÜRNBERG - Zum Tag der Arbeit finden am 1. Mai auch in Nürnberg wieder zahlreiche Kundgebungen statt. An verschiedenen Stellen im Stadtgebiet kann es deshalb aufgrund von Straßensperren zu Staus und Behinderungen kommen. Auch die Straßenbahn- und Buslinien der VAG müssen Platz machen.

Die Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes DGB startet um 10 Uhr auf dem Aufseßplatz. Von dort zieht die Versammlung ab etwa 10:15 Uhr über die Breitscheidstraße, Pillenreuther Straße, Wölckernstraße, Allersberger Straße zur Bahnhofstraße, wo eine Zwischenkundgebung stattfindet. Über die Königstraße und den Hallplatz erreicht der Zug schließlich den Kornmarkt.

An diesen Stellen kommt es zu Beeinträchtigungen

Die Initiative "Neue ArbeiterInnnenbewegung“ trifft sich am Petra-Kelly-Platz um 10.30 Uhr, die Kundgebung beginnt ab etwa 12 Uhr. Die Strecke führt über die Gostenhofer Hauptstraße zum Plärrer, weiter über Steinbühler Straße, Gibitzenhof-, Landgraben- und Wölckernstraße, zur Pillenreuther Straße, wo eine Zwischenkundgebung stattfindet. Anschließend führt die Route über die Celtisunterführung zum Frauentorgraben, über Färberstraße, Dr.-Kurt-Schumacher-Straße und Ludwigstraße zurück zum Plärrer und von dort über die Fürther Straße und Eberhardshofstraße in die Adam-Klein-Straße. Dort endet die Demo vor dem Nachbarschaftshaus Gostenhof. Von den Demonstrationszügen betroffen sind die Straßenbahnlinien 4, 5, 6, 7 und 8. Verzögerungen wird es auch auf den Buslinien 43 und 44 geben sowie auf der Linie 34. Den Fahrgästen der VAG wird deshalb empfohlen, auf die drei U-Bahn-Linien auszuweichen.

Bilderstrecke zum Thema Raus zum 1. Mai: Demonstranten ziehen durch Nürnberg Am Dienstagmorgen versammelten sich die Demonstranten am Nürnberger Aufseßplatz, von dort zogen sie über den Hauptbahnhof weiter zum Kornmarkt. Dort veranstaltete der Deutsche Gewerkschaftsbund DGB seine zentrale Kundgebung. Der Vorsitzende des Gewerkschaftsbundes Rainer Hoffmann und SPD-Politikerin Natascha Kohnen standen hier nicht nur auf der Bühne, sondern führten den Zug in erster Reihe an.



Zudem versammeln sich traditionell am 1. Mai in Langwasser an der Tankstelle an der Münchener Straße zahlreiche Motorradfahrer zum alljährlichen Biker-Treffen. Wegen der großen Teilnehmerzahl wird die Straße von etwa 8.30 bis 11 Uhr in stadtauswärtiger Richtung gesperrt. In der Innenstadt, im Bereich Kornmarkt und Ludwigstor, sowie in Gostenhof in der Müllnerstraße wurden Haltverbotsschilder aufgestellt. Die Haltverbote gelten wegen der Aufbauarbeiten am Kornmarkt schon ab dem 30. April 2019 und in den übrigen Bereichen ab dem 1.Mai 2019 ab Mitternacht, wie die Polizei mitteilte.

Stefanie Taube