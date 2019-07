Straßenbahn rammt Auto in der Nürnberger Südstadt

Der Fahrer wollte an einer Kreuzung abbiegen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Als er abbiegen wollte, eine Straßenbahn der Linie 8 in der Nürnberger Südstadt mit einem VW Sharan: Der Fahrer des Wagens hatte die Tram offenbar übersehen.

Beim Abbiegen kam es zu einem Unfall zwischen VW und Straßenbahn. © News5



Beim Abbiegen kam es zu einem Unfall zwischen VW und Straßenbahn. Foto: News5



Die Fahrertür des Autos ist stark eingedrückt. © News5



Die Fahrertür des Autos ist stark eingedrückt. Foto: News5



Gegen 20 Uhr am Samstag wollte der Fahrer eines silberfarbenen VW Sharan an der Kreuzung Allersberger Straße/Breitscheidstraße abbiegen. Dabei übersah er offenbar eine herannahende Straßenbahn der Linie 8, die in Richtung Doku-Zentrum unterwegs war. Die Tram kollidierte mit dem Wagen und drückte die Fahrertür ein - der Fahrer wurde dabei leicht verletzt.

Ob auch Insassen oder gar der Fahrer der Straßenbahn zu Schaden kamen, darüber ist einem Sprecher der Polizei Mittelfranken nichts bekannt.

Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

krei