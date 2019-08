Straßenzüge in Gleißhammer mit rechten Parolen besprüht

NÜRNBERG - Erst die Parkbänke am Wöhrder See, jetzt geht es im Stadtteil Gleißhammer weiter: Unbekannte Täter haben hier ganze Straßenzüge mit rechtsmotivierten Sprüchen besprüht. Die Polizei sucht nach Zeugen und bittet um Mithilfe.

Ganze Straßenzüge seien betroffen, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Die unbekannten Täter hätten "diverse Einrichtungen in der Schloßstraße über die Goldbach- und Juttastraße bis hin zur Gleißhammerstraße" besprüht, heißt es dort. In schwarzer Farbe prangen dort nun insgesamt um die zehn Schriftzüge und Parolen, die dem rechten politischen Lager zuzuordnen sind.

Auf Schildern, Schaltkästen, Verkehrszeichen und Streugutkästen hinterließen die Täter ihre Parolen und auch in einer Bahnunterführung schlugen sie zu. Da es viele verschiedene Geschädigte gibt, lasse sich der entstandene Sachschaden bislang noch nicht beziffern, erklärt eine Polizeisprecherin. Erst vor wenigen Tagen waren auf Bänken am Wöhrder See ausländerfeindliche Parolen hinterlassen worden.

Zwischen Samstag, 24. August, um 21 Uhr und Sonntag, 25. August, 19 Uhr müssten die Schmierereien entstanden sein, wie die Polizei mitteilt. Um den oder die bislang unbekannten Täter zu identifizieren, bittet diese um Hinweise aus der Bevölkerung unter (0911)2112/3333.

mse