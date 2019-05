Streik im Handel: 800 Beschäftigte legen in Nürnberg die Arbeit nieder

Besonderes Augenmerk liegt auf Galeria Kaufhof und Douglas - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Laut Gewerkschaft ver.di wollen allein in Nürnberg und Umgebung 800 Beschäftigte im Groß- und Einzelhandel die Arbeit niederlegen. Sie fordern 6,5 Prozent mehr Lohn, 100 Euro mehr für Azubis und einen für alle geltenden Tarifvertrag.

Demonstranten ziehen vom Karl-Broeger-Eck zum Kornmarkt. © Stefan Hippel



Demonstranten ziehen vom Karl-Broeger-Eck zum Kornmarkt. Foto: Stefan Hippel



In 17 Firmen im Großraum wurde zum Streik aufgerufen, allein zwölf Nürnberger Betriebe sind betroffen; darunter drei Marktkauf-Filialen, Kaufland am Dianaplatz, Esprit, Karstadt Königstraße und Langwasser sowie H&M und zwei Metro-Filialen in Buch und Eibach.

"Nicht verdient"

Besonderes Augenmerk legt ver.di diesmal auf Galeria Kaufhof und den Kosmetikhändler Douglas in der Innenstadt, die beide ohne Tarifbindung sind. Ihr Arbeitgeber habe auf die Aufforderung zu Tarifverhandlungen nicht einmal reagiert, berichtet Claudia Lindner, Betriebsrätin bei Douglas in der Karolinenstraße: "Das haben wir so nicht verdient."

Bilderstrecke zum Thema Angestellte des öffentlichen Dienstes streiken in Nürnberg und Fürth Weil die kommunalen Arbeitgeber bei der letzten Tarifrunde im öffentlichen Dienst kein Angebot vorgelegt haben, gingen Donnerstagvormittag rund 1600 Beschäftigte in Nürnberg und mehrere Hundert in Fürth auf die Straße. Ein Teil der Nürnberger Streikenden zog in einem Demonstrationszug vom Heizkraftwerk Sandreuth zum Kornmarkt, wo die Abschlusskundgebung stattfand.



Bei Galeria Kaufhof fordern die Beschäftigten, dass der Konzern in den Tarifvertrag zurückkehrt. Dessen Regeln müssten verbindlich werden für den gesamten Handel, heißt es. Schließlich hätten bei einer ver.di-Umfrage im Einzelhandel 46 Prozent der Befragten angegeben, dass ihr Einkommen nicht zum Leben reicht. 60 Prozent rechnen mit einer Rente, die zu klein sein wird.

c.s.