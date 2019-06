Streit eskaliert: Frau sticht mit Messer auf Partner ein

NÜRNBERG - Im Nürnberger Stadtteil Gostenhof hat eine junge Frau am Freitagabend ihren Lebensgefährten schwer verletzt. Die 25-Jährige stach im Streit mit einem Messer auf ihren Partner ein.

Laut Polizei waren die beiden in der Nacht von Freitag auf Samstag in ihrer Wohnung in Gostenhof beim gemeinsamen Abendessen, als sie kurz nach Mitternacht in Streit gerieten. Die 25-Jährige griff zum Messer und stach mehrfach auf ihren 36-jährigen Freund ein.

Die Polizei war kurze Zeit später vor Ort und nahm die Frau fest, ihr Lebensgefährte wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Trotz der Stiche bestand laut Polizei keine Lebensgefahr. Die 25-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung verantworten.

