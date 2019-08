Streit über Preis und Leistung: Freier schlägt Prostituierte

Die Ermittlungen des Fachkommissariats der Kripo Nürnberg dauern an - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Bei heftigen Handgreiflichkeiten im Nürnberger Rotlichtmilieu sind eine Prostituierte und ein Freier schwer verletzt worden.

Ein 20-Jähriger hatte die Frau am Mittwochabend in einem Anwesen an der Frauentormauer aufgesucht. Bei den Verhandlungen über Preis und Leistungen kam es nach Polizeiangaben zu Unstimmigkeiten. Der junge Mann sei aggressiv geworden und habe die Prostituierte angegriffen. Unter anderem schlug er auf sie ein und würgte sie. Der Frau gelang es trotzdem, die anderen Menschen im Haus auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Daraufhin rannte der Kunde zum Fenster und sprang hinaus aus dem dritten Stock, um zu flüchten. Beim Aufprall zog er sich erhebliche Verletzungen zu. Auch die 33-jährige Frau erlitt Verletzungen.

Während sie ambulant behandelt werden konnte, musste der Freier unter Polizeibegleitung ins Krankenhaus gefahren werden. Am Tatort übernahm der Kriminaldauerdienst Mittelfranken die ersten Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte einen Antrag auf Erlass eines Haftbefehls. Der schwer verletzte Mann wird derzeit noch stationär behandelt und polizeilich bewacht. Die Ermittlungen des Fachkommissariats der Kripo Nürnberg dauern an.

