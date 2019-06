Streit um freien Parkplatz in Nürnberg: Mann fährt Rentner an

NÜRNBERG - Die Parkplatznot in Nürnberg hat am Samstagnachmittag skurrile Blüten getrieben: Im Nürnberger Stadtteil St. Johannis eskalierte ein Streit um einen freien Stellplatz so sehr, dass zwei Männer ihre Beherrschung verloren. Am Ende stand: ein Faustschlag. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Samstags, 14.15 Uhr, in der Krugstraße in St. Johannis: Eine freie Parklücke, zwei Bewerber. Sowohl ein 52-jähriger Autofahrer als auch ein 76-jähriger Fußgänger, der ebenfalls einen Wagen hatte, wollten dort parken - was natürlich nicht geht. Zumindest nicht gleichzeitig. Wie die Polizei berichtet, wollte der jüngere der beiden Kontrahenten rückwärts in die Vakanz einfahren, doch der 76-Jährige hatte etwas dagegen. Er stellte er sich mit dem Rücken zum VW des 52-Jährigen auf die Parkfläche und blockierte sie.

Der VW-Fahrer rollte aber dennoch weiter und schob den Rentner so zur Seite, dass der Mann stürzte und sich leicht verletzte. Daraufhin stand der 76-Jährige auf und soll dann im Anschluss den 52-Jährigen, der noch immer im Fahrzeug saß, ins Gesicht geschlagen haben.

Nun sucht die Polizeiinspektion Nürnberg-West nach Zeugen, um den Fall aufzuklären. Wer die Szene beobachtet hat, soll sich bitte unter der Telefonnummer 09 11 65 83 - 1114 melden.

