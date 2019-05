Streit vor Gericht: Wer zahlt bei Unfall mit dem Mietwagen?

NÜRNBERG - Vor allem Navi und Handy verursachen einen hohen Teil der Unfälle auf Deutschlands Straßen - weil sich die Fahrer von ihnen ablenken lassen. Ein Mann schrammte 2015 deswegen mit einem Erlanger Mietwagen gegen die Leitplanke. Das Gericht entschied, wer für den Schaden aufkommen muss.

Brandgefährlich: Autofahrer, die kurz den Blick von der Straße nehmen, um das Navi zu bedienen, sind beinahe im Blindflug unterwegs. © Foto: dpa



Der Fahrer ließ sich nur kurz ablenken, als er am 19. April 2015 von Erlangen nach Berlin fuhr, der Tacho des gemieteten Mercedes CLS 63 AMG zeigte etwa 200 km/h an. Mit seiner linken Hand hielt er das Lenkrad, mit der rechten Hand bediente er das Navigationssystem. Dass er mit der linken Seite des Mercedes gegen die Mittelleitplanke schrammte, merkte er erst, als er ein fieses Kratzgeräusch hörte.

Noch fieser wurde es aus Sicht des Mannes, als er vom Autovermieter zur Kasse gebeten wurde – war doch Haftungsfreistellung vereinbart. Doch nun muss er den Blechschaden zur Hälfte zahlen: Fast 12.000 Euro spricht der 13. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Nürnberg unter dem Vorsitzenden Richter Martin Strößenreuther dem Autoverleiher zu. In den Allgemeinen Versicherungsbedingungen hält die Firma fest, dass sie bei grob fahrlässig entstandenen Schäden zumindest teilweise Regress nehmen kann.

Mal kurz den Blick von der Straße abwenden, um die Sonnenbrille aus dem Etui zu nehmen oder zu sehen, warum das Smartphone piept – jede kurze Ablenkung kann brandgefährlich werden, wies der ADAC vor drei Jahren in einer gemeinsamen Studie mit dem österreichischen Automobilclub ÖAMTC nach. Die größte Gefahrenquelle: das Bedienen eines Navis am Steuer und der Griff zum Handy. Wer bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h nur eine Sekunde lang unachtsam ist, legt fast 14 Meter im Blindflug zurück.

Auch die Richter des 13. Zivilsenats rechnen in ihrem Urteil vor: Bei einer Geschwindigkeit von 200 km/h legt ein Fahrzeug mehr als 55 Meter pro Sekunde zurück, mit entsprechend starkem Versatz selbst bei geringen Lenkbewegungen. Der Anhalteweg beträgt – wenn der Fahrer optimal reagiert – rund 275 Meter. Kurz: Bei hohem Tempo können kleine Fehler für verheerende Folgen sorgen. "Wer so schnell unterwegs ist, muss auch seine volle Konzentration aufwenden und die Fahrbahn im Blick behalten", heißt es in der Urteilsbegründung.

Unentschuldbare Pflichtverletzung

Der Fahrer des Miet-Mercedes hatte zugegeben, am Navi "herumgefummelt" zu haben. Ein Verhalten, dass der Zivilsenat als "objektiv schwere und subjektiv unentschuldbare Pflichtverletzung" wertet. Der Mann ließ unbeachtet, was jedem "hätte einleuchten müssen", heißt es im Urteil, sein Verhalten sei grob fahrlässig gewesen, die Folge sei ein teilweiser Verlust der Haftungsfreistellung.

Auch habe sich der Fahrer nicht auf das Assistenzsystem des Mietwagens verlassen können, sagt Justizsprecher Friedrich Weitner. Das Assistenzsystem warnt mit Signaltönen vor dem Verlassen der Fahrspur. Ohnehin gab der Fahrer an, dass er erst bemerkte, dass er von der Fahrbahn abgekommen war, als der Wagen am Bankett schrammte.

Sind die Infotainment-Angebote im Auto grundsätzlich ein Problem? Vor allem das Smartphone, so Unfallforscher Siegfried Brockmann, sei eine Gefahrenquelle – etwa weil während der Fahrt Textnachrichten verschickt oder empfangen werden. Freilich kennt die offizielle Verkehrsstatistik die Unfallursache "Smartphone" nicht, schon weil kaum einer zugibt, dass er sein Telefon zum Zeitpunkt des Unfalls nutzte. Doch nach Expertenmeinung ist jeder zehnte Unfall mit Getöteten im Straßenverkehr auf Ablenkung durch Technik zurückzuführen.

Technik verschuldet Unfälle

Eine Studie der Allianz-Versicherung belegt sogar, dass die Ablenkung durch Technik im Auto gefährlicher ist als Alkohol am Steuer. So gaben 60 Prozent der Fahrer, die in den zurückliegenden drei Jahren Unfälle hatten, zu, dass sie beim Fahren ihr Handy oder das Navi genutzt hatten. Unter den unfallfreien Fahrern lag der entsprechende Anteil hingegen nur bei 37 Prozent.

Verteufeln will Unfallforscher Brockmann die Technik in den Autos dennoch nicht. Er ist überzeugt, das die Benutzung von Smartphones nicht zu verhindern ist – und hält es deshalb für sinnvoll, dass Anwendungen wie Navigationssysteme im Auto verbaut sind. Denn wenn die Sprachsteuerung des Navi funktioniert, bleiben der Blick und die Hände während der Fahrt wenigstens frei – Fahrer, die sich von ihrem Handy leiten lassen, tippen zusätzlich noch ständig auf dessen Display herum.

Die Technik ist aus dem Cockpit ohnehin nicht mehr zu verbannen – sollen sich Autos doch künftig selbst steuern. Vollautonomes Fahren könnte künftig die Unfallzahlen reduzieren, meint nicht nur Siegfried Brockmann – doch der Unfallforscher warnt vor den Gefahren auf dem Weg dahin.

Teilautomatisiertes Fahren ist bereits möglich, elektronische Systeme beherrschen Funktionen wie das automatische Einparken oder das Spurhalten. Fährt das Fahrzeug weitgehend autonom, wird der Fahrer zum Passagier, muss nicht mehr alles dauerhaft überwachen und darf sogar die Hände vom Lenkrad nehmen. Er muss aber in der Lage sein, nach Vorwarnung die Kontrolle wieder zu übernehmen.

Zwölf Sekunden Reaktionszeit

"Doch dazu, das Kommando blitzschnell selbst zu übernehmen, wenn das System aussteigt, dürften die meisten nicht in der Lage sein", glaubt Brockmann: "Studien zeigen, dass man mindestens zwölf Sekunden dazu braucht."

Die deutschen Versicherer fordern deshalb, dass Systeme bei der Markteinführung so ausgereift sind, dass der Fahrer nur noch selten eingreifen muss, genug Zeit für eine Reaktion hat und das Auto auch ohne Hilfe des Fahrers sicher zum Stehen kommt. Auch wenn 90 Prozent aller Unfälle auf Fahrfehlern beruhen, verursacht ein menschlicher Fahrer heute nur alle 2,5 Millionen Kilometer oder alle 180 Jahre einen Unfall mit Verletzten.

