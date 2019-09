Stromausfall legt Stadtteile im Nürnberger Osten lahm

Zwei defekte Kabel - Laufamholzstraße besonders betroffen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Mitten in der Nacht gingen in etlichen Haushalten im Nürnberger Osten die Lichter aus. Noch ist nicht abzusehen, wie lange der Stromausfall, der gleich mehrere Stadtteile betrifft, dauern wird. Schuld an der Misere sind wohl zwei defekte Kabel.

Der frühmorgendliche Griff zum Lichtschalter brachte für viele Nürnberger am Freitagmorgen nicht das erhoffte Ergebnis: Es blieb einfach dunkel im Zimmer. Schon gegen 3.11 Uhr, so die N-Ergie, gingen in mehreren Stadtteilen im Osten plötzlich die Lichter aus - nur, dass es da wohl die wenigsten mitbekommen haben. Wie die Main-Donau-Netzgesellschaft vermeldet, trifft der Stromausfall vor allem die Anlieger in der Laufamholzstraße. Daher sind insbesondere die Stadtteile Erlenstegen, Laufamholz, Mögeldorf aber auch St. Jobst betroffen.

Laut ersten Informationen verursachen zwei defekte Kabel in der Laufamholzstraße die Störung. Die Mitarbeiter der N-Ergie arbeiten bereits mit Hochdruck an einer Lösung, wie Annemarie Endner, stellvertretende Pressesprecherin der N-Ergie, am Morgen mitteilte. "Wann das Problem behoben ist, ist allerdings noch nicht abzuschätzen", so die Sprecherin. Noch ist unklar, wie viele Haushalte genau von dem Stromausfall betroffen sind.

Seit heute Nacht ist in Nürnberg der Bereich Laufamholzstraße ohne Strom. Die Kollegen arbeiten mit Hochdruck an der Wiederversorgung. https://t.co/Tuev7eCrqJ — N-ERGIE (@nergie_de) September 20, 2019

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

jm