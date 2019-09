Stromausfall legte Stadtteile im Nürnberger Osten lahm

NÜRNBERG - Mitten in der Nacht gingen gleich in mehreren Stadtteilen im Nürnberger Osten die Lichter aus. Der größte Teil der Haushalte konnte am Freitagmorgen wieder mit Strom versorgt werden. Schuld an der Misere waren zwei defekte Kabel.

Der frühmorgendliche Griff zum Lichtschalter brachte für viele Nürnberger am Freitagmorgen nicht das erhoffte Ergebnis: Es blieb einfach dunkel im Zimmer. Schon gegen 3.11 Uhr, so die N-Ergie, gingen in mehreren Stadtteilen im Osten plötzlich die Lichter aus - nur, dass es da wohl die wenigsten mitbekommen haben.

Wie die Main-Donau-Netzgesellschaft vermeldet, verursachten die Störung zwei defekte Mittelspannungskabel in der Laufamholzstraße - weshalb die Anlieger dort mit dem Stromausfall zu kämpfen hatten. Betroffen waren insbesondere Anwohner der Stadtteile Erlenstegen, Laufamholz, Mögeldorf aber auch St. Jobst. Die Mittelspannungskabel werden normalerweise mit 20 Kilovolt Hochspannung betrieben und zur Übertragung des Stroms über mehrere Kilometer hinweg eingesetzt.

Die Mitarbeiter der N-Ergie arbeiteten mit Hochdruck daran, die insgesamt 1200 betroffenen Hausanschlüsse wieder mit Strom zu versorgen, berichtete Annemarie Endner, stellvertretende Pressesprecherin der N-Ergie, am Freitagmorgen.

Fast alle Haushalte am Morgen wieder versorgt

Zunächst konnte nicht abgeschätzt werden, wann das Problem behoben ist. Dann folgte die erste gute Nachricht: Knapp die Hälfte der Haushalte konnte am Freitagmorgen gegen 8.30 Uhr wieder mit Strom versorgt werden, gegen 9.35 Uhr hatten dann nahezu alle Anlieger wieder Elektrizität. "20 Kunden in der Moritzbergstraße und Rollhofener Straße sind derzeit noch nicht am Netz", twitterte die N-Ergie kürzlich. Mitarbeiter der Netzgesellschaft seien hier vor Ort, um auch sie wieder mit Strom zu versorgen.

Erst wenn die Stromversorgung wieder komplett hergestellt ist, will die Netzgesellschaft mit der Reparatur der defekten Kabel beginnen. "Das sei die übliche Vorgehensweise, in solchen Fällen, da die Versorgung der Haushalte zunächst Priorität hat", so Endner. Der Grund für den Stromausfall war wohl ein Fehler in den Kabeln selbst, der möglicherweise altersbedingt auftrat. Näheres wird jedoch erst die Aufgrabung und Inspektion der Kabel ergeben.

Dieser Artikel wurde am Freitag gegen 11.49 Uhr aktualisiert.

jm