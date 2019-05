Südstadt-Flair: Nürnberg lädt zum kulinarischen Spaziergang

"Happy Nürnberg Tours" bietet besondere Einblicke in Spitzenküchen

DIE STERNE - Mehrere Anbieter locken Touristen, aber auch gerade Einheimische mit kulinarischen Spaziergängen durch Nürnberg. Wir haben mit "Happy Nürnberg Tours" hinter die Küchen-Kulissen geguckt und mit "cookionista" versteckte Ecken in der Südstadt zwischen Whisky und Samosa entdeckt.

Doris Ritter (li.) führt zu fünf Gastronomen um den Weinmarkt in der neuen Tour "Spitzenköche, Gaumenfreuden & Küchengespräche". Dabei ist auch Josée Boucher von "Die kleine Eismanufaktur" (re.).



Keine Bauwerke stehen im Mittelpunkt von Doris Ritters neuester Tour, sondern tolle Gastronomen. "Spitzenköche, Gaumenfreuden & Küchengespräche" in der nördlichen Altstadt hat die zertifizierte Stadtführerin die kulinarische Führung rund um den Weinmarkt genannt. Fünf Stationen stehen an, fünf Köche und Köchinnen werden sich Zeit nehmen, um Einblicke zu geben, die nicht jeder bekommt – vom Sterne-Koch bis zur Eismacherin.

Essen macht glücklich, findet Doris Ritter. Vor drei Jahren hat sie sich mit ihren "Happy Nürnberg Tours" auf Genussführungen spezialisiert und verpackt seitdem trockenes Wissen in spannende Geschichten. Immer garniert von einer Speise in einem Lokal, das auf der Route liegt.

Die Sterne – gerade die drei neuen – haben Nürnberg noch mehr in den gastronomischen Fokus gerückt. Da war es klar, dass eine Station im "Essigbrätlein" von Andree Köthe und Yves Ollech stattfinden muss. Ehrfürchtig stehen wir vor dem Genusstempel mit zwei Sternen. Was das eigentlich heiße? "Sauerbraten". Genau.

"Der Respekt für Lebensmittel ist uns ganz wichtig!"

Ein Muss für die neue Führung von "cookionista": Die "Konditorei Rittinghausen" von Ines Rittinghausen-Nos und Martin Nos.



Zuhören und genießen: Küchenchef Yves Ollech erscheint mit einem großen Blumenkohl. Und zelebriert an ihm die Philosophie im "Essigbrätlein", das sehr viel Gemüseküche bietet – nämlich alles vom Gemüse zu verwenden. "Der Respekt für Lebensmittel ist uns ganz wichtig!", sagt Ollech. Und verrät einen weiteren Trick: "Lebensmittel derselben Farbe harmonieren. Hört sich ungewöhnlich an, wenn ich Sardellen und Schokolade nehme – aber einfach mal versuchen!" Spannend. Das Serviceteam serviert. Voller Ehrfurcht führen wir die Erbsenschote zum Mund, in der Erbsen in einer Knoblauchcreme stecken.

"Die kleine Eismanufaktur" in der Weißgerbergasse ist kein Geheimtipp mehr, dort stellt die Kanadierin Josée Boucher derartig köstliches Eis her, dass die Leute für "Schokolade vegan" oder "Kokos Mango" Schlange stehen. Und wir machen uns über das persische "Kulfi" mit Safran her.

Vorzimmer zum Paradies

Über die Irrerstraße und einige historische Anekdoten laufen wir weiter zur dritten Station "Einzimmer Küche Bar" von Tim Kohler. Das kleine Lokal, das "viele Einzimmer Küche Bad nennen", so Kohler, hat eine offene Küche. "An die Scheibe klopfen auch mal Gäste und wollen uns erklären, wie wir zu kochen haben", sagt er lachend. Dann wird der nächste Gang gebracht. Wir schwelgen. "Das ist ja das Vorzimmer zum Paradies", sagt Thomas Dreßler, als er eine Creme aus Petersilienwurzel, Muskelfleisch vom Nierenzapfen und Sonnenblumenkernen verkostet.

Doris Ritter schaut auf ihre Uhr. Als Nächstes steht die Kochschule "Mobile Kochkunst" von Gabriele Hussenether an. Die uns mit ihrem Knäckebrot (siehe Rezept unten) und Fischsuppe glücklich macht. Zuletzt gibt es ein Gläschen Wein in der "Weinstelle" – wobei die Stationen auch variieren können. Und wer einmal Doris Ritter begleitet hat, bucht meist gleich die nächste, schnell ausverkaufte, Tour. Nach Heroldsberg zu "Drei Köche – vier Schlösser" zum Beispiel, oder "Spitzenköche, Gaumenfreuden & Küchengespräche in Johannis".

Kulinarische Reise um die Welt

Die manchmal unbeliebte, aber unterschätzte Südstadt steht neu auf dem Programm von Karin Wittenstein und ihrer Firma "cookionista". Warum? "Weil wir hier so tolle Gastronomie haben, die viele nicht kennen. Und wir in knapp drei Stunden eine kulinarische Reise um die Welt zurücklegen", erklärt Karin Wittenstein, die seit neuestem auch Touren durch Fürth und Erlangen anbietet. Die Reise durch die Südstadt beginnt in Schottland und Irland – bei "Celtic" nämlich, dem Fachgeschäft für Whisk(e)y von Otto Steudel. Der drückt uns als Erstes ein Glas Single Malt in die Hand und befiehlt: "Riechen! Und gerne tropfenweise mit Wasser verdünnen, wenn er zu stark ist." Ein starker Start für die Tour.

Knapp zwei Kilometer wollen wir laufen, entdecken die Humboldtstraße mit den alten und in Eigentumswohnungen umgebauten Humboldtsälen und kehren in der "Konditorei Rittinghausen" bei Ines Rittinghausen-Nos und Martin Nos auf kleine, feine Stückchen Gebäck ein. So schmeckt die Südstadt! "Es gibt hier so viel zu entdecken", erzählt Wittenstein. Und dass sie fast drei Touren aus der einen machen könnte. Finden wir am Ende auch.

Afrikanische Spezialitäten

Wussten Sie, dass es in der Kneipe des "Casablanca"-Kinos eine Getränkekarte mit Absinth und dazu noch eine "Absinth-Fontäne", aus der das Wasser zum Verdünnen tröpfelt, gibt? Oder, dass im ehemaligen Horten eine Ponybahn untergebracht war? Auf den kurzen Wegen hat Wittenstein historische Häppchen parat, bevor wir Leber auf türkische Art im "Edirne Tava" kosten. Und afrikanische Spezialitäten wie Samosa und "Pouf Pouf", frittierte Hefebällchen, im "Afrique Unique" bei den reizenden Schwestern Madeleine Sadi und Pauline Oliveira. Darauf ein fränkisches Bier in der "Silbernen Kanne"!

Infos und Buchungen über www.happy-nuernberg-tours.de und www.cookionista.com – Karten für diese und weitere kulinarische Touren, zum Beispiel von www.wie-schmeckt-meine-stadt.de gibt es auch in den Touristen-Informationen, Königstraße 93 und Hauptmarkt 18, www.tourismus.nuernberg.de.

