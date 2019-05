"Superbude" schließt, aber: Gibt's weiter Burger in Maxfeld?

NÜRNBERG - Die "Superbude" in Maxfeld ist eine Nürnberger Institution, seit fast sechs Jahren werden in der Löbleinstraße Burger aufgetischt. Schon bald soll das Restaurant schließen. Jetzt erklären die Betreiber, wie es weitergehen soll - und machen Fans der "Superbude" Hoffnung.

Lokalgründer Ian Dupont-Lavadoux ist mit seiner Freundin Anne stolz auf die neue Gaststätte. Foto: Mark Johnston



Wenn Ian Dupont-Lavadoux über die "Superbude" in der Löbleinstraße spricht, nennt er das Restaurant liebevoll "sein Baby". Fast sechs Jahre lang war der Burger-Laden in Maxfeld mehr oder weniger ein Hobby, eines, dass die Teilzeit-Gastronomen enorm forderte. "Wir brauchen mehr Zeit für die Familie", sagt Dupont-Lavadoux über die Gründe, schon bald Schluss zu machen. Beide Betreiber sind nebenbei berufstätig. "Zuletzt war es viel zu viel."

Am Zuspruch liegt es jedenfalls nicht. Nur drei Tage in der Woche hat die "Superbude" geöffnet, jeweils von 17 bis 23 Uhr. Oft sind die Tische dann restlos belegt. 2016 gewann Ian Dupont-Lavadoux, der das Restaurant mit seiner Freundin Anne betreibt, sogar das Voting zum besten Burgerladen der Stadt - etliche Nutzer hatten damals auf nordbayern.de für ihren Favoriten abgestimmt.

Termine? "Wir werden uns keinen Druck machen"

Wie es weitergeht mit der "Superbude", bleibt zunächst unklar. Einen Termin, an dem endgültig Schluss sein soll, gibt es nicht, betont Dupont-Lavadoux. "Wir werden uns da keinen Druck machen." Derzeit suchen die Betreiber nach einem Nachfolger, der idealerweise das Konzept der "Superbude" samt Namen übernimmt. "Das wäre uns das liebste. Wenn es jemanden gibt, der den Laden genau so weiterführen möchte."

So sehen die "Superbuden"-Burger aus. Foto: Superbude



Theoretisch könnte in der Löbleinstraße 50 auch ein Dönerladen, eine Pizzeria oder eine andere Gaststätte einziehen - eine entsprechende Konzession liegt vor. Das Restaurant könne an sieben Tagen der Woche 23 Stunden lang öffnen. Bisher scheiterten erweiterte Öffnungszeiten bei der "Superbude" am Aufwand. Ein eventueller Nachfolger könnte das ändern. "Wir haben das alles aufgebaut", sagt Dupont-Lavadoux, "und wir würden uns freuen, wenn das, was wir haben, übernommen wird." Vom Namen über die Rezepte bis hin zu den Abläufen in der Küche, man könne über alles verhandeln, sagen die Betreiber. "Das Küchen-Knowhow würden wir zur Verfügung stellen."

Bisher gibt es einige Interessenten, aber noch keine konkreten Ideen oder Pläne. "Wir haben noch keine Gespräche geführt", sagt Dupont-Lavadoux. Eine Zeit lang wird es also noch "Superbuden"-Klassiker wie den Mister CCB mit Jalapenos, den Vagga Bond mit Ziegenkäse und gegrillten Zucchini oder unprätentiöse Cheeseburger geben.