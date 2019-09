Tagestickets für Nürnberg.Pop: Jetzt steht das Line-up

Club-Festival in der Nürnberger Innenstadt steigt im Oktober - vor 16 Minuten

NÜRNBERG - Am 11. und 12. Oktober steigt in der Innenstadt Süddeutschlands größtes Club-Festival. Nun steht auch das Programm für Nürnberg.Pop fest - wer nicht an beiden Tagen kommen kann oder will, kann ab sofort Tagestickets bestellen.

Toy Toy sind eine der rund 60 Bands, die es im Oktober in der Nürnberger Innenstadt krachen lassen. © PR



Über 60 Bands auf 25 Bühnen in der ganzen Altstadt - wenn im Oktober zum neunten Mal das Nürnberg.Pop steigt, haben Besucher die Qual der Wahl. Für alle, die das Festival nur an einem Abend besuchen wollen, gibt es ab sofort Tagestickets zu kaufen.

Nürnberg Pop 2019: Alle Infos zum Festival

Und so sieht das Line-up für die beiden Tage aus:

Diese Bands spielen am Freitag

The Strumbellas, Roosevelt, Cari Cari, Enno Bunger, Blond, Blackout Problems, Pauls Jets, Bloodhype, Tiavo, Tristan Brusch, Lui Hill, Malik Harris, Schubsen, Madani & L:Lucid, Lorens, Soultans Court, Apaath, Akne Kid Joe, Koala, Kaladevi, Schlakks, Eskalation, Schascha Renier, The Air We Breathe

Diese Bands spielen am Samstag

Drangsal, Lola Marsh, Ilgen-Nur, Döll, Alli Neumann, Amilli, Jugo Ürdens, Xavi, Neufundland, Mia Morgan, Svavar Knùtur & Band, Me & Reas, Bruckner, Jinka, Maffai, Go Go Berlin, Lueam, Das Moped, Luke Noa, Toytoy, Matja, Tristan & The Rosewood, Edi Nulz, Ragnar Olafsson & Isabelle Saadat, Mola, Hanna Sikasa, A. Vju, Lionlion, Himpfelshofer Herzensbrecher, John Garner, Bluestaeb, S. Fidelity, Fred Red, Elena Steri, Matja, Die Nowak, Avy Quest, Goodbye Loona, Jante, Nikki mit dem Beat, Sunday Morning Orchestra, Monokini, He Told Me To, The Average Pizza, James Mackenzie, We Brought a Penguin, The Rocketboys...

