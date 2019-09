Taliso Engel gewinnt in London: Schwimmen nach Gehör

NÜRNBERG - Er ist der schnellste deutsche Para-Schwimmer auf 100 Metern Brust, europaweit drittschnellster. Taliso Engel ist sehbehindert, er sieht "vor allem die Kontraste". Nun hat er die Weltmeisterschaft im Para-Schwimmen in London gewonnen.

100 Meter Brust ist Engels beste Disziplin. © Foto: Lidia Piechulek



Elena Krawzow und Taliso Engel haben dem deutschen Team bei den Schwimm-Weltmeisterschaften der Behindertensportler in London zwei Titel beschert. Während die Berlinerin als Medaillenanwärterin galt, kam der Erfolg von Engel über die gleiche Strecke überraschend. Der 17-Jährige Schwimmer, der beim FCN Schwimmen groß geworden ist, steigerte in seiner Startklasse den deutschen Rekord im Endlauf auf 1:05,20 Minuten. Im Frühjahr hat Volontärin Lidia Piechulek Engel in Nürnberg besucht.

Höchste Disziplin

Taliso Engel drückt die Kanten der blau verspiegelten Schwimmbrille fest auf seine Augen. "In zehn", raunt Manuel, sein Mannschaftskollege und Freund. Der 16-Jährige saugt Luft in seine Lunge und stemmt die Füße in die Beckenwand. "Und ab." Taliso Engel stößt sich ab, taucht zehn Meter und beginnt dann zu Kraulen. Lange, gleichmäßige Züge, die ihn in Sekundenschnelle ans Bahnende bringen. Das Kraulen ist ihm im Training am liebsten. Aber die größten Erfolge hat er im Brustschwimmen.

Engel ist Deutscher Meister in der offenen Klasse über 100 Meter Brust, bei der Para-Europameisterschaft wurde er in der Klasse der Sehbehinderten Dritter über dieselbe Distanz.

Hinter den Erfolgen steckt ein Alltag voller Disziplin. "Das klappt nur, weil er sehr organisiert ist", sagt seine Mutter, Cosima Engel. Jeden Tag fährt sie ihn ins Training, manchmal auch sein Bruder oder der Stiefvater. Das Langwasserbad ist sein Wohnzimmer. Wenn er lange Unterricht hat, fährt er direkt aus der Schule hin. Er trainiert täglich drei Stunden, samstags sogar zweimal am Tag. Dann heißt es: Liegestütze, Kniebeugen, Ausfallschritte. Und wahnsinnig viele Bauchübungen.

Danach ab ins Wasser und zwei Stunden Bahnen schwimmen. Um 19.45 Uhr holt ihn jemand ab, erklärt Cosima Engel: "Sonst würde er das nicht schaffen." Abendessen, um 21 Uhr Hausaufgaben, zack, nächster Trainingstag.

Schwerelos im Wasser

Die folgende Einheit auf der 50-Meter-Bahn ist heute das Rückenschwimmen. Engel hasst diesen Schwimmstil, es fällt ihm schwer, sich rücklings im Becken zu orientieren. Immer wieder streift er mit seinen Armen die Leine. Der schärfste Punkt des Sehens ist bei ihm zerstört, am besten sieht er in den Augenwinkeln. Sein Sehvermögen beträgt auf dem linken Auge noch sechs bis acht, auf dem rechten drei bis vier Prozent. Am besten erkennt er Kontraste: Wenn er schwimmt, sieht er anhand der schwarzen Linie auf dem Grund des Beckens, wann er wenden muss.

Taliso Engel liebt am Schwimmen, dass "man im Wasser schwerelos ist". Der Nürnberger lernte es mit fünf Jahren und blieb dabei. Sein ganzer Alltag ist so ausgelegt, dass er sein Ziel erreichen kann: die Olympischen Spiele 2020. Aktuell ist Taliso Engel zwar Vierter der Weltrangliste, aber letztendlich entscheidet die Bundestrainerin über die Nominierungen für Tokio. Und die orientiert sich dabei an der Medaillenchance in jeder Klasse.

Taliso Engel schwimmt derweil weiter seine Bahnen. Zieht die Arme durch das Wasser, führt sie am Brustkorb zusammen. Seine Badekappe taucht aus dem Wasser, als er Luft holt. Warum er so gut ist? "Keine Ahnung", gesteht er. Seine Trainer sagen, er hätte eine sehr stabile Wasserlage. Das Schweben muss es sein.

