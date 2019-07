Tatjana Gsell muss erneut vor Gericht aussagen

NÜRNBERG - Sie ist schuldig – aber nicht am Tod ihres Mannes: Vor 16 Jahren schmorte Tatjana Gsell fast sieben Monate in Untersuchungshaft, nun soll eine der rätselhaftesten Kriminalgeschichten des vergangenen Jahrzehnts erneut verhandelt werden.

Bereits 2004 und 2014 stand Tatjana Gsell vor Gericht. © Daniel Karmann/dpa



Tatjana Gsell muss wieder vor Gericht aussagen – das Landgericht Nürnberg-Fürth hat angeordnet, das Verfahren gegen sie teilweise wieder aufzunehmen.

Rückblick: Am 5. Januar 2003 wurde Franz Gsell (76) in seiner Villa in Erlenstegen überfallen, geschlagen, gefesselt und geknebelt – als er Wochen später im Krankenhaus seinen Verletzungen erlag, kam Tatjana, die mit bürgerlichem Namen Tanja heißt und 1971 in einem Dorf bei Coburg geboren wurde, im April 2003 in U-Haft. Der Verdacht: Anstiftung zum Raub mit Todesfolge. Sie soll zwei Männer aus Belgrad angeheuert haben, ihren – an der Gsell-Villa geparkten – Mercedes 500 SL zu stehlen. Der Wagen sollte verhökert werden, der Diebstahl obendrein der Versicherung gemeldet.

Im Juli 2004 verurteilt das Amtsgericht Nürnberg Tatjana Gsell zu 16 Monaten Freiheitsstrafe, ausgesetzt zur Bewährung. Die Justiz ging davon aus, dass die versuchte Autoschieberei aus dem Ruder gelaufen war. Der Tod des Franz Gsell blieb damals ungesühnt, der Urteilsspruch listet Vortäuschen einer Straftat und versuchten Versicherungsbetrug auf. Die Witwe, die damals über sich selbst sagte, sie sei die meistfotografierteste Frau Deutschlands und sich von Boulevard-Medien als Busen-Witwe titulieren lassen musste – dagegen hat sie erfolgreich geklagt – musste 30.000 Euro Bewährungsauflage zahlen. Sie akzeptierte, das Urteil wurde rechtskräftig.

DNA-Spur führte zu den Tätern

Zwei Einbrecher: Im Dezember 2014 verurteilte das Landgericht Nürnberg-Fürth zwei Rumänen wegen Raubs mit Todesfolge zu jeweils elf Jahren – nach wochenlanger Beweisaufnahme hatten die beiden Männer gestanden, dass sie am 5. Januar 2003 in die Villa Gsell eingestiegen waren, von dem Doktor erwischt wurden und Franz Gsell niederschlugen, fesselten und knebelten. Tatsächlich lagen seit jener Nacht zwei Mützen und ein Beil – gefunden am Tatort – in der Asservatenkammer. Als die Männer Jahre später in anderen europäischen Ländern bei Straftaten erwischt wurden, meldete die Datenbank Treffer: Ihre Fingerabdrücke und DNA-Spuren konnten dem Nürnberger Tatort zugeordnet werden.

In diesem Strafverfahren sagte auch Tatjana Gsell als Zeugin aus und schilderte, dass sie sich damals in den Verhören der Jahre 2003 und 2004 unter Druck gesetzt fühlte. Sie plagte angeblich die Sorge, wegen Franz Gsells Tod verurteilt zu werden. Als ihr damaliger Anwalt zu einem Deal riet, stimmte sie zu.

Es geht um vier Monate

Wiederaufnahmeantrag Tatjana Gsell: Als das Urteil gegen die beiden Einbrecher rechtskräftig wurde, beantragte die Staatsanwaltschaft und auch Tatjana Gsell über ihre Rechtsanwältin Nicole Obert das Verfahren gegen sie wieder aufzunehmen. Das Amtsgericht Fürth verwarf diesen Antrag als unzulässig. Tatjana Gsell legte sofortige Beschwerde ein, und hatte nun bei der 13. Strafkammer des Landgerichts Nürnberg-Fürth zumindest teilweise Erfolg.

Angeordnet wurde die Wiederaufnahme hinsichtlich der Verurteilung wegen Vortäuschens einer Straftat und aufgrund des engen zeitlichen und inhaltlichen Zusammenhangs auch wegen versuchten Versicherungsmissbrauchs. Ein Punkt der damaligen Verurteilung hat allerdings Bestand: Frau Gsell hatte unter anderem auch eine Uhr der Edelmarke Bulgari im Wert von 16.000 Euro bei der Hausratsversicherung zu Unrecht als gestohlen gemeldet. Als im Juli 2004 besagte Gesamtfreiheitsstrafe von 16 Monaten verhängt wurde, erhielt sie allein für diesen versuchten Betrug eine Einzelstrafe von 12 Monaten – auch wenn in der Wiederaufnahme über zwei Punkten das große Wort Freispruch steht, rein rechnerisch geht’s um vier Monate.

