Tatverdächtiger im Fall der beschmierten Moschee ermittelt

Der 24-Jährige erhält eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung - vor 47 Minuten

NÜRNBERG - Im vergangenen September wurde die die Fassade der DITIB-Moschee in der Südstadt mit linkspopulistischen Parolen beschmiert. Die Polizei hat nun einen möglicherweise Tatverdächtigen 24-Jährigen ermittelt.

Am 25. September 2018 haben Unbekannte eine Mauer der DITIB-Moschee in der Südstadt mit linkspolitischem Inhalt beschmiert. Jetzt hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt.

Auf einer Länge von 20 Metern und einer Höhe von einem Meter schmierten der oder die Täter ihre politischen Schriftzüge an die Moschee, die an der Kurfürststraße liegt.

Am Montag, 29. April, ist nun ein 24-Jähriger in den Fokus der Ermittler geraten — zunächst wegen einer anderen strafbaren Sache. Im Zuge der Untersuchung stießen die Beamten aber auch auf Beweismittel, die auf eine Tatbeteiligung an der Moschee im September vergangenen Jahres hinwies. Der Mann kassiert jetzt eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.