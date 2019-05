Tauber und blinder Hund "Flo" immer noch im Tierheim

Kaum Interessenten für den Mischling - Heim wendet sich an Tierfreunde - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Das Schicksal des tauben und blinden Hundes "Flo" bewegt die Nürnberger nun schon seit über einem Jahr: Nachdem der Mischlingsrüde auch in seinem neuen Zuhause kein Glück hatte, landete er im Februar erneut im Nürnberger Tierheim. Seitdem warten die Pfleger dort vergebens nach liebevollen Interessenten für den Kleinen.

"Flo" hatte bisher wenig Glück in seinem Hundeleben: Seit Februar ist der Australien Shepherd Mix nun wieder im Tierheim und wartet vergeblich auf ein neues Zuhause. © Tierheim Nürnberg



Eigentlich ist "Flo" ein echter Bilderbuch-Hund: Er ist lieb, verspielt, mag Katzen und verträgt sich auch mit anderen Hunden. Nur ein Handicap macht dem kleinen Mischlingsrüden gewaltig zu schaffen: Seit seiner Geburt ist der Rüde komplett taub und so gut wie blind, was seine Vermittlung ordentlich erschwert. Seit 7. Februar ist er nun wieder in einer Pflegestelle des Nürnberger Tierheims untergekommen, wo er seither vergeblich auf ein liebevolles neues Heim hofft.

"Flo" war geschätzt gerade mal neun Wochen alt, als Passanten ihn in einem zugeklebten Karton neben Müllcontainern in Nürnberg fanden: Damals, im April 2018, fand der Australien Shepherd Mix zum ersten Mal im Nürnberger Tierheim Zuschlupf. Wenig später wurde "Flo" an ein neues Frauchen vermittelt, alles schien zunächst perfekt. Doch schon nach sechs Monaten wurde er seiner neuen Besitzerin gemeinsam mit anderen Hunden entzogen, da diese sich nicht richtig um ihre Schützlinge gekümmert hatte.

Kaum Interessenten

Seit Februar sorgt sich daher Tierschützerin Petra Penner um den Kleinen. Eigentlich sollte das nur eine Zwischenstation sein, doch bislang gibt es kaum Interessenten. Seither haben sich nur zwei Menschen den Rüden angesehen, berichtete Penner gegenüber der Bildzeitung.

Wichtig ist dem Tierheim, dass es in "Flos" neuem Zuhause einen Garten und zumindest einen weiteren Hund gibt. Außerdem sollten die neuen Eltern auch viel Zeit mitbringen, so die Pfleger. Alleinebleiben mit anderen Hunden sei für den Rüden aber kein Problem. Lediglich Kinder sollten in der neuen Familie schon größer und ruhiger sein, weil er sonst überfordert wäre, schreibt das Tierheim in einem Beitrag auf Facebook.

"Wer hat ein ganz großes Herz, viel Geduld, kein Problem mit seinen Krankheiten und gibt unserem Flo ein liebevolles Zuhause für immer?", schreiben die Verantwortlichen abschließend. Die Geschichte geht den Tierfreunden ins Herz, und so wurde das Facebook-Posting schon über 200 Mal geteilt.

Interessenten, die "Flo" gerne ein Zuhause geben wollen, dürfen sich im Tierheim Nürnberg unter der Telefonnummer (0911) 919890.