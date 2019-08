Techno-Church in Nürnberg: Lux holt sich Beats ins Kirchenschiff

NÜRNBERG - Techno und Kirche - geht das zusammen? Ja, findet die Nürnberger Jugendkirche Lux und lädt im März 2020 zur "Techno-Church" ein. Die Idee für die Veranstaltung entsprang ausgerechnet einem Aprilscherz.

Die Jugendkirche Lux ist bekannt für außergewöhnliche Veranstaltungen. Diesmal allerdings wagen sich die Verantwortlichen auch auf ein für sie neues Terrain. Gemeinsam mit dem Haus33, ein Club in der Engelhardsgasse in Nürnberg, veranstaltet die Lux am 21. März 2020 die "Techno-Church". "Da wir als Jugendkirche gerne auch mal andere Szenen - auch kirchenferne - reinholen und offen sind für Anfragen solcher Art, haben wir zugesagt", sagt Clara Jantos, Kulturreferentin der Jugendkirche.

Die Idee kommt an: "Unsere Lux-Jugendlichen sind jetzt schon begeistert und wir sind gespannt, wie das Techno-Publikum auf unsere Kirche reagiert und freuen uns auf die Veranstaltung", so Jantos weiter. Offen ist die "Techno-Church" für jeden, die genauen Infos wird die Lux rechtzeitig noch bekanntgeben.

Die Idee wurde ursprünglich aus einem Aprilscherz heraus geboren: Am ersten April kursierte die Meldung, die Nürnberger Lorenzkirche würde bald Veranstalter einer XXL-Techno-Fete werden. Ähnliche Projekte gibt es bereits in Deutschland. Nun also nahm sich die Jugendkirche Lux den Scherz zum Vorbild und setzt ein ähnliches Projekt in die Tat um.

