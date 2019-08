Teilsperrung: Staugefahr am Frankenschnellweg bis 13. August

Verkehr wird auf Gegenspur umgeleitet - Zufahrt "An den Rampen" gesperrt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Zu Beginn der zweiten Ferienwoche müssen Autofahrer auf dem Frankenschnellweg ordentlich Geduld mitbringen: Am Montag, 5. August, hat Sör für Sanierungsarbeiten die Zufahrt "An den Rampen" in Richtung Süden komplett abgesperrt. Der Verkehr wird streckenweise auf die Gegenfahrbahn umgeleitet.

Auf einem Teil des Frankenschnellwegs geht es bald ziemlich eng zu: Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum (Sör) saniert von Montag, 5. August, bis Dienstag, 13. August, die Fahrbahn. Wie die Stadt mitteilte, ist der Abschnitt zwischen der Zufahrt "An den Rampen" und der Anschlussstelle Südring für den Verkehr betroffen. Während der rund einwöchigen Arbeiten ist die Zufahrt "An den Rampen" für den Verkehr komplett gesperrt.

Der Verkehr auf dem Frankenschnellweg in Richtung Süden wird dann bis kurz vor der Otto-Brenner-Brücke im Gegenverkehr geführt, also auf die Gegenspur umgeleitet. Schilder in der Gibitzenhofstraße, am Steinbühler Tunnel und in der Unteren Mentergasse sollen jedoch rechtzeitig auf die Sperrung der Auffahrt hinweisen. Sör will die Bauzeit jedoch möglichst kurz halten, heißt es der Pressemeldung zufolge.

