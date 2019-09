Tempo 30 vor Nürnbergs Schulen wird weiter ausgeweitet

Vor Schulgebäuden gilt die Beschränkung künftig bis 18 Uhr - vor 22 Minuten

NÜRNBERG - Bei Autofahrten rund um Nürnbergs Schulgebäude ist künftig noch mehr Maß geboten: Ab dem neuen Schuljahr, das am Dienstag beginnt, gilt vor allen Schulen Tempo 30 zwischen 7 und 18 Uhr, eine Stunde länger als bisher.

Die Stadt Nürnberg gab als Begründung an, dass damit das Tempolimit einheitlich gelte und für Autofahrer leichter zu merken sei, egal ob Schulen über Horte verfügen oder nicht. Die Stadtverwaltung kündigte an, die Geschwindigkeitsbegrenzung vor Schulen wieder verstärkt von der Polizei und den kommunalen Verkehrsüberwachern kontrollieren zu lassen.

Der Nürnberger Baureferent Daniel Ulrich appellierte zum Schulanfang am Dienstag an Eltern, auf das Bringen und Abholen der Kinder per Auto zu verzichten, was oft zu unübersichtlichem Kurzparker-Chaos führt. "Gemeinsam zu Fuß zurückgelegte Wege sind für alle Beteiligten sicherer, fördern die Kommunikation und Selbstständigkeit." Dies sei außerdem gesünder als das "Elterntaxi".

isa