TH Nürnberg plant Zentrum für Medien, Kommunikation und IT

NÜRNBERG - Das Kabinett genehmigt einen ersten Erweiterungsbau für die Technische Hochschule im Nürnberger Westen. Ein "hochschulpolitischer Durchbruch", denn Hochschulen waren bis vor einigen Jahren vor allem für die Lehre zuständig. Geforscht haben die Unis, erklärt der Präsident der TH.

Noch bis März ist Michael Braun Präsident der Technischen Hochschule Nürnberg: „Bis dahin will ich noch ein paar Dinge unbedingt auf den Weg bringen."



Ein Meilenstein, ein Befreiungsschlag, eine Entscheidung mit Signalwirkung. Michael Braun gerät ins Schwärmen, wenn er über den Beschluss des Kabinetts spricht. Die bayerische Regierung hat diese Woche entschieden, dass die Technische Hochschule (TH) Nürnberg einen Neubau mit einer Fläche von 6000 Quadratmetern für Forschung und Entwicklung im Nürnberger Westen bekommt.

Das ist etwas Besonderes, weil Hochschulen bis vor einigen Jahren vor allem für die Lehre zuständig waren. Geforscht haben die Unis. "Deswegen ist das für uns eine absolut tolle Geschichte und ein hochschulpolitischer Durchbruch", sagt TH-Präsident Braun. Kleinere Technologiezentren gibt es schon und die Hochschule Ingolstadt hat einen Forschungsbau, den der Bund finanziert hat. "Aber das ist das erste Mal, dass der Freistaat in solch einem Umfang Flächen nur für Forschung und Entwicklung an einer Hochschule zur Verfügung stellt."

Der Freistaat wird das geplante "Technikum" nicht selbst bauen, sondern von einem privaten Investor bauen lassen und dann mieten. "Wir definieren, welche Anforderungen wir an die Räume und Labors haben, aber wie das dann konkret umgesetzt wird, überlegt sich der Investor", erklärt Braun. Ein solcher Bestellbau, wie ihn die TH auch schon an der Bahnhofstraße hat, geht schneller als staatlicher Hochbau. "Wir haben damit gute Erfahrungen gemacht", sagt der Präsident. "Diese Lösung ist zeitgemäß, flexibel und dynamisch – wir brauchen das Gebäude nicht erst in zehn Jahren, sondern jetzt."

Die Ausschreibung soll in den kommenden Tagen veröffentlicht werden. Die möglichen Flächen im Nürnberger Westen rund um Quelle und AEG sind begrenzt. Genaueres will niemand verraten.

Großer Flächenbedarf seit zwei Jahren

Der Kabinettsbeschluss ist zwar ein Grund zur Freude, aber erst ein Anfang. Eigentlich hat die TH schon vor zwei Jahren angemeldet, dass sie insgesamt 30.000 Quadratmeter mehr Platz braucht. "So viel Fläche bekommen wir ja nicht am Stück, das war von Anfang an klar", sagt Braun. "Wir wollen keinen riesigen Klotz irgendwo auf der grünen Wiese."

Deshalb suchen Hochschule, Freistaat und Stadt nach Möglichkeiten rund um die bestehenden Gebäude. "Campus-Optimierung im Stadtgebiet Nürnberg" heißt der Masterplan. Im Moment hat die Hochschule Standorte am Keßlerplatz, in der Wassertor-, Bahnhof- und Hohfederstraße, Innerer Cramer-Klett- und Kressengartenstraße, am Laufertorgraben und Auf AEG. Immer wieder sollen so 1000 bis 5000 Quadratmeter dazukommen. "Wir haben von Anfang an ein sehr modulares Konzept geschrieben, das wir jetzt Stück für Stück realisieren wollen, bis wir insgesamt bei den 30.000 Quadratmetern sind."

Die größte Herausforderung wird sein, Platz für das geplante Zentrum für Medien, Kommunikation und IT zu finden, das allein mehr als 15.000 Quadratmeter umfassen soll. "Das ist im Moment unsere Top-Priorität", sagt Braun. "Dort soll zusammengeführt werden, was heutzutage thematisch zusammengehört." Eigentlich hätten die Informatiker schon im kommenden Jahr aus der Hohfederstraße ausziehen müssen, nun wurde der Mietvertrag notgedrungen noch einmal verlängert.

Viel Raum für Forschung

Im "Technikum" im Nürnberger Westen soll es rund 200 Arbeitsplätze geben. Auf knapp einem Drittel der Fläche entstehen Labore, die alle Fakultäten der Hochschule nutzen können. Außerdem wird das Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft einziehen, das Leonardo-Zentrum für Innovation und Kreativität und die Forschungsgruppe "Autonome Systeme und intelligente Mobilität".

Dazu plant die Hochschule die Einrichtung eines "Innovation Service Center" – eine Beratungsstelle für Wissens- und Technologietransfer, die Forscher und Studenten bei Fragen rund um Patente, Gründung und Start-ups unterstützt.

