Es gab ihn schon am Wegfeld, jetzt zieht die VAG mit einem Geschäft am Hauptbahnhof nach. Zwischen den Gleisen der Straßenbahn gelegen, liegt der neue T-Store, an dem Einheimische wie Touristen von jetzt an Fahrkarten kaufen können. Und nicht nur das: Auch Backwaren, Brezen, Getränke und Zeitungen stehen auf dem Bahnhofsplatz zum Verkauf. © Günter Distler