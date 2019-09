Tierversuche in Nürnberg: Grüne lehnen Klinik-Pläne ab

Nur ein minimaler Anteil der Ergebnisse lasse sich auf Menschen übertragen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - "Mit großem Bedauern haben wir der lokalen Presse entnommen, dass die Paracelsus Medizinische Privatuniversität ihre Tierversuche ausweitet", heißt es in einer Stellungnahme der Grünen. Die Partei betont dabei, dass es nicht nur um das Leid der Tiere und ethische Gesichtspunkte gehe, sondern auch um Risiken.

Die Pläne der Paracelsus Universität, am Nordklinikum ab 2018 zu Forschungszwecken auch Tierversuche durchzuführen, stoßen auf breite Ablehnung. Eine Online-Petition der Aktionsgruppe Tierrechte Bayern hat in kürzester Zeit 3855 Unterstützer gefunden. Wir befragten Passanten in der Nürnberger Fußgängerzone, was sie von Tierversuchen halten.