Tischreservierung beim Altstadtfest: So geht's!

19 Festwirte schenken aus - Alle Telefonnummern gibt es hier - vor 44 Minuten

NÜRNBERG - Am 11. September geht das Nürnberger Altstadtfest in die nächste Runde. Auf der Insel Schütt und dem Hans-Sachs-Platz ist in puncto Speis und Trank wieder viel geboten. Wer sicher sein will, bei seinem Lieblingswirt einen Tisch zu bekommen, sollte vorab reservieren.

Beim Altstadtfest verwandelt sich die Insel Schütt in ein Hüttenstadt mit vielen kleinen Biergärten. © Giulia Iannicelli



Ein wenig durch die Hüttenstadt schlendern, hier ein Bier trinken, dort eine Brotzeit verspeisen: Das geht beim Nürnberger Altstadtfest. Vom 11. bis 23. September öffnen die Festhütten jeden Sonntag bis Donnerstag von 11 bis 23 Uhr. Freitags uns samstags kann man bis 23.30 Uhr gemütlich in und vor den Hütten sitzen.

Die Plätze sind allerdings sehr begehrt, es lohnt sich also, frühzeitig zu reservieren, gerade für Gruppen. Manchmal hat man aber auch bei einer kurzfristigen Anfrage Glück. Wir haben für Sie alle Telefonnummern für Reservierungen gesammelt - sowohl für die Zeit vor als auch während des Altstadtfests.

Tischreservierung am Hans-Sachs-Platz

Pyraser Häusla (Haus 1-2)

Beim Wirt Andreas Haubner gibt es Sauerbraten, Schäufele, Brotzeit, Karpfen und natürlich Pyraser Bier. Reservieren kann man vor dem Fest unter der Telefonnummer 09174/491235, währenddessen unter der 0171/6228125.

Spalter Hopfenhaus (Haus 3-4-5-6)

Im Spalter Hopfenhaus serviert Wirtin Kerstin Rauscher natürlich Spalter Bier, daneben gibt es aber auch täglich wechselnde fränkische Gerichte und Brotzeiten. Reservieren kann man unter der Telefonnummer 0151/65934519.

Hax'n Liebermann (Haus 7-8-9-10)

Bei Fritz Stahlmann gehen tagtäglich eine Vielzahl an Kalbs- und Schweinehaxen über den Tresen. Aber auch Vegetarier werden fündig. Reservieren kann man unter der Telefonnummer 0179/5965399 und 0911/4610900.

Tischreservierung auf der Insel Schütt

bierwerk kreativbrauerei (Haus 1)

Für das Altstadtfest gebrautes Festbier schenkt Andreas Stempfle in einer optisch ungewöhnlichen, weil runden Fachwerkhütte aus. Reservieren kann man in der Craft Beer-Hütte unter der Telefonnummer 0163/7774239 und 0176/20998352.

Dinkel's Vesperhäusla (Haus 2-3)

Im Vesperhäusla wartet Gastwirt Helmut Dinkel mit typisch fränkischer Küche, aber auch amerikanischen Spare Ribs und arabischer Falafel auf. Reservieren kann man unter der Telefonnummer 0151/52701292.

Neben einem gemütlichen Beieinander ist auf dem Altstadtfest auch Action geboten - beispielsweise beim Fischerstechen.

Zum Nikl (Haus 4-4a)

Aus Pretzfeld kommt der Braumeister Mike Schmitt zum Altstadtfest. In seiner kleinen Brauerei entstehen helles Lager- und dunkles Kellerbier sowie besondere Festbiere. Reservieren kann man unter der Telefonnummer 0151/17804279.

Zum Zeppelinfeld (Haus 5-6)

Der Name sagt es: Normalerweise findet man die Wirte Tobias und Florian Henkelmann in ihrem fränkischen Gasthaus am Zeppelinfeld. Reservieren kann man unter der Telefonnummer 0151/43105207 und während des Festes unter der 0151/61935829.

Kuhstall (Haus 7-8-8a)

Mehr als Kuh gibt es in Christian Wagners Festhütte - beispielsweise Rehbraten und Mirabellenstrudel. Reservieren kann man unter der Telefonnummer 0911/96041030 und während des Festes unter der 0911/227245.

Pegnitzstüberl (Haus 9-10-10a)

Neben typisch fränkischen Spezialitäten gibt es beim Festwirt Gernot Baumann unter anderem auch böhmische Knödel. Reservieren kann man unter der Telefonnummer 0911/5972001 und während des Festes unter der 0911/23555933.

Hütt’n (Haus 11-13)

Die Hütt'n von Wirt Udo Deppisch gibt es zwölf Tage lang zweifach in der Altstadt: wie üblich als Wirtshaus in der Bergstraße und zusätzlich als Festhütte auf der Insel Schütt. Reservieren kann man unter der Telefonnummer 0911/2019882.

Café-Restaurant Literaturhaus (14-14a-15)

Eine breite Auswahl - von der kleinen Brotzeit bis zum festlichen Menü - findet man bei Wirt Bernhard Rings. Reservieren kann man unter der Telefonnummer 0911/2342658 und während des Festes unter der 0151/59430552.

Barockhäusle (Haus 15a-15b)

"Futtern wie bei Muttern" ist das Motto des Barockhäusle. Wirtin Rosi Hofmann ist unter anderem für ihr Schäufele bekannt. Reservieren kann man unter der Telefonnummer 0911/399310 und während des Festes unter der 0911/222311.

Nürnberger Burgbräu (Haus 16-17)

Neben der Hütt'n leitet Festwirt Udo Deppisch auch das Haus Nürnberger Burgbräu. Ausgeschenkt werden verschiedene selbstgebraute Biere, reservieren kann man unter der Telefonnummer 0160/3667588.

Gigerlas Lössel (Haus 18-18a-18b)

Für alle Nichtfranken: "Gigerla" heißt Brathähnchen, und genau dafür ist die Festhütte von Gastwirt Peter Lößel bekannt. Reservieren kann man unter der Nummer 0171/5273169.

Gutmann am Altstadtfest (Haus 19-20a )

Die Brauerei Gutmann hat sich ganz dem Hefeweizen verschrieben. Auf dem Altstadtfest serviert das Team von Manfred Metz verschiedene Sorten sowie fränkische Speisen. Reservieren kann man unter der Nummer 0911/988187710, während des Festes unter der 0151/20797694.

Zum Brückkanal (Haus 21-22)

Die bekannte Feuchter Waldschänke wandert während des Altstadtfests in die Nürnberger Innenstadt, wo das Team von Elke Böhm typisch fränkische Schmankerl und Biere serviert. Vorab reservieren kann man unter der 09128/4326, während des Festes unter der 0911/2019494.

Herrmann’s (Haus 23)

Nicht nur im winterlichen Palazzo, sondern auch auf dem Altstadtfest findet man den Sternekoch Alexander Herrmann. In seiner Hütte verbindet das Herrmann-Team fränkische Klassiker mit neuen Ideen. Reservieren kann man unter der Nummer 0911/24029955.

Friedlspergers Insel Hüddn (Haus 24-25)

Gegrilltes, Hähnchen, Hax'n, Schnitzel und Co. gibt es bei den Festwirten Claudia und Wolfgang Friedlsperger. Reservieren kann man unter der Telefonnummer 0177/4242486.

Alte Küch'n (Haus 26-27-28)

Für sein historisches Flair, deftige fränkische Gerichte und hausgemachte Baggers ist Festwirt Frank Ruthardt bekannt. Vorab reservieren kann man unter der Nummer 0911/203826, während des Festes empfiehlt sich die 0151/52015140.