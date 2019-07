Tödlicher Unfall: Geisterfahrer kracht bei Nürnberg in zwei Autos

Autobahn in Fahrtrichtung Regensburg gesperrt - Zwei weitere Verletzte - vor 28 Minuten

NÜRNBERG - Bei einem schweren Geisterfahrerunfall auf der A3 bei Nürnberg wurden zwei Menschen verletzt, der Verursacher starb. Mit seinem Wagen krachte der 84-Jährige in zwei Fahrzeuge, die Fahrbahn ist übersät mit Trümmern und bleibt in Richtung Regensburg mindestens bis 18.30 Uhr gesperrt.

Die Fahrbahn auf der A3 ist übersät mit Trümmern. © ToMa



Die Fahrbahn auf der A3 ist übersät mit Trümmern. Foto: ToMa



Warum der Mann mit seinem Opel in falscher Richtung auf die Autobahn auffuhr, ist derzeit noch unklar. Bislang skizziert die Polizei den Unfall so: Unweit des Autobahnkreuzes auf dem Zubringer zur A9 kollidierte der Geisterfahrer frontal mit einem Transporter. Der Kastenwagen schleifte das Auto gut 50 Meter mit, ehe beide zum Stehen kamen. Wenig später krachte ein Ford Focus frontal in die Unfallstelle, ein Kia fuhr auf.

Bilderstrecke zum Thema Tödlicher Geisterfahrer-Unfall: Mann rammt Autos und stirbt Ein schwerer Geisterfahrer-Unfall forderte auf der A3 unweit des Autobahnkreuzes Nürnberg ein Menschenleben. Nachdem er zwei Fahrzeuge rammte, wurde der Mann schwer verletzt in seinem Wagen eingeklemmt. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Zwei weitere Menschen wurden verletzt, die Autobahn blieb lange gesperrt.



Der Geisterfahrer wurde lebensgefährlich verletzt in seinem Wagen eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite ihn, doch für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Die Fahrerin des Ford wurde schwer, der Fahrer des Kastenwagens leicht verletzt.

Polizei sperrt Parallelfahrbahn, um Gaffer-Probleme zu vermeiden

Mit großer Wahrscheinlichkeit, das ist der aktuelle Ermittlungsstand der Feuchter Verkehrspolizei, fuhr der 84-Jährige am Parkplatz Ludergraben falsch herum auf die Autobahn auf.

Der 84-Jährige fuhr wohl rund drei Kilometer in falscher Richtung auf der A3. © Screenshot: Google Maps



Der 84-Jährige fuhr wohl rund drei Kilometer in falscher Richtung auf der A3. Foto: Screenshot: Google Maps



Die Autobahn ist derzeit in Fahrtrichtung Regensburg gesperrt und wird es wohl bis 18.30 Uhr bleiben. Die Aufräumarbeiten laufen. Um Gaffern entgegenzuwirken, habe man die parallel verlaufende Fahrbahn der A3 ebenfalls gesperrt, obwohl der Verkehr dort hätte vorbeigeleitet werden können.

Die Staatsanwaltschaft entschied sich dagegen, einen Gutachter an die Unfallstelle zu beordern. Die Begründung: Die Ursache sei bei dem Geisterfahrer ohnehin klar.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

tl