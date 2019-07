Tram prallt mit Bus zusammen: Drei Verletzte nach Unfall

Am Business Tower kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen - vor 54 Minuten

NÜRNBERG - Weil eine Straßenbahn mit einem Linienbus zusammengestoßen ist, kam es am Mittwochvormittag rund um den Business Tower in Nürnberg zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Bei dem Unfall wurden drei Personen verletzt. Nun beruhigt sich die Lage.

Den ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge kam es am Mittwochmorgen um 7.30 Uhr zu einem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Linienbus. Die entsprechenden Gleise waren über mehrere Stunden blockiert, die Tram wurde durch den Aufprall von den Schienen gehoben. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

