"Traumhaft": 400.000 Besucher am ersten Volksfest-Wochenende

Festwirte sind mit dem Auftakt glücklich - Deutlicher Besucheransteig - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - "Traumhaft", "mehr als zufrieden", "erfreuliches Ergebnis": Nimmt man die Stimmen der Festwirte und Schausteller als Maßstab, ist das Herbstvolksfest so erfolgreich gestartet wie lange nicht mehr. Das zeichnet sich auch in den Besucherzahlen ab: In den ersten Tagen kamen so viele Menschen auf den Festplatz am Dutzendteich wie zum letzten Mal vor zehn Jahren.

Ganze 400.000 Besucher drängten sich am ersten Wochenende zwischen Buden, Fahrgeschäften und Festzelten auf dem Areal am Dutzendteich. © Stefan Hippel, NNZ



Der Auftakt des Herbstvolksfestes war für Schausteller und Festwirte ein voller Erfolg. Von einem "Traumstart" schreiben die Verantwortlichen in einer ersten Bilanz. "Perfektes Volksfestwetter" und steigende Besucherzahlen reißen die Veranstalter zu Begeisterungsstürmen hin: "Wenn an den ersten Tagen so phänomenales Volksfestwetter ist, dann steigt die Laune auf dem Platz. Viele glückliche Kollegen und Kolleginnen und zufriedene, strahlende Besucher, das ist doch traumhaft", freut sich etwa Lorenz Kalb, Vorsitzender des Süddeutschen Schaustellerverbandes. Auch Festwirt Joachim Papert ist mit der Stimmung und den Besucherzahlen "mehr als zufrieden".

Trotz des großen Andrangs - 400.000 Menschen zog es nach Veranstalterangaben am ersten Wochenende auf den Volksfestplatz, so viele wie seit 2008 nicht mehr - sei es auf dem Gelände bisher auch nicht zu größeren Zwischenfällen gekommen. "Es gab keinerlei bemerkenswerte Vorfälle", resümiert etwa Werner Sillner, Einsatzleiter der Sanitäter vom Bayerischen Roten Kreuz (BRK). Die Volksfestwache zieht bis auf "kleine Störungen" im Umfeld des Volksfestes am Freitag bisher ebenfalls eine positive Bilanz.

Hart traf es dagegen den Betreiber einer der Neuheiten auf dem Platz: Der XXL-Racer, ein Fahrgeschäft, bei dem Besucher in einer Salti schlagenden Gondel sitzen, ist bei einem schweren Unwetter eine Woche vor Eröffnung schwer beschädigt worden - so schwer, dass die Premiere auf dem Volksfest ins Wasser fiel. Momentan wartet der Betreiber darauf, dass Experten eine neue Software aufspielen. Dann kann es endlich rund gehen.

jru