Trickbetrüger: Altes Paar um tausende Euro beklaut

Die Polizei rät, niemals fremde Personen in die Wohnung zu lassen - vor 35 Minuten

NÜRNBERG - Dreister Diebstahl am hellichten Tag: Zwei Frauen haben am Mittwochvormittag ein älteres Ehepaar um mehrere tausend Euro erleichtert. Die Polizei sucht Zeugen - und warnt vor Trickbetrug.

Ein 79 Jahre alter Mann war gegen 11 Uhr an der Frankenstraße auf dem Weg nach Hause. Zwei Frauen begleiteten ihn und gelangten mit in die Wohnung, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dort verwickelten sie das Ehepaar in ein Gespräch. Erst nachdem der Mann und die Frau die beiden mehrmals aufgefordert hatten, zu gehen, verließen die Unbekannte die Wohnung. Kurz darauf bemerkte das ältere Ehepaar, dass Bargeld in Höhe eines vierstelligen Eurobetrags fehlte.

Laut Polizei war die eine der mutmaßlichen Trickbetrügerinnen etwa 50 Jahre alt, 160 Zentimeter groß und bekleidet mit einer weißen Bluse und einer dunklen Hose. Die zweite Frau war ebenfalls etwa 160 Zentimeter groß, hager und trug auch eine weiße Bluse und eine dunkle Hose. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911/2112 – 3333 entgegen.

Die Polizei rät, niemals fremde Personen in die Wohnung zu lassen. Verlassen Fremde trotz mehrfacher Aufforderung das Haus nicht, sollten die Beamten unter dem Notruf 110 verständigt werden.

Gauner und Trickbetrüger geben zum Beispiel auch vor, sie seien von einem Amt oder kämen von der Hausverwaltung und versuchen so, in die Wohnung zu gelangen.

Fragen Sie in diesem Fall bei der Stelle nach, die die Besucher angegeben haben. Suchen Sie dazu die Telefonnummer selbst heraus. Die Polizei empfiehlt, währenddessen die Wohnungstür zu schließen und die fremden Personen nicht eintreten zu lassen. Amtspersonen können sich ausweisen und werden dies auch nach Aufforderung tun. Auch hier können Sie die Identität des Besuchers selbst überprüfen und bei dessen Dienststelle anrufen. Im Zweifelsfall sollten Sie den Polizeinotruf 110 rufen.

Wer trotz aller Vorsicht Opfer eines Trickdiebstahls geworden ist, sollte unverzüglich Anzeige erstatten. Je schneller der Sachverhalt bei der Polizei gemeldet wird, desto zügiger können etwa Fahndungsmaßnahmen durchgeführt und Ermittlungen aufgenommen werden, teilte die Polizei mit.

horn