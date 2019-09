Trödeln bis zum Umfallen: Die ersten Bilder vom Trempelmarkt

Nürnbergs größter Innenstadt-Flohmarkt zog viele Jäger und Sammler an - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Zweimal im Jahr findet in Nürnberg der Trempelmarkt statt: Ein riesiger Flohmarkt, der nicht nur Sammler anlockt, sondern auch viele Bürger, die auf der Suche nach echten Raritäten sind. Bis zu 4.000 Verkäufer stellen hier ihre Waren aus. Wir haben uns im Getümmel umgesehen.

Bilderstrecke zum Thema Puppen, Schuhe, Porzellan: Ansturm auf den Trempelmarkt Am Wochenende können sich Fans von Raritäten und Co. auf dem Nürnberger Trempelmarkt durch die bunt gemischte Produktpalette trödeln. Bereits am Freitagnachmittag war der Andrang groß. Neben Geschirr, Spielzeug, Puppen und Figürchen gab es auch Schuhe und Bekleidungsstücke zu erwerben.



Am Trempelmarkt lässt sich vieles aus der Vergangenheit entdecken. Neben Antiquitäten finden sich historische Werkzeuge, altes Porzellan, Schmuck, Kleidung - eben alles, was das Herz begehrt und auch heute noch nützlich sein kann. Eine ganz besondere Atmosphäre bietet der Markt am Freitagabend, wenn die Besucher bis Mitternacht schlendern und stöbern können.

evo