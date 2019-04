U-Bahntreppe heruntergestürzt: 54-Jähriger stirbt

Der Mann erlag seinen Kopfverletzungen noch an der Unfallstelle - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ein 54-Jähriger ist am Samstag am U-Bahnhof Friedrich-Ebert-Platz die Treppen heruntergestürzt und noch vor Ort seinen Verletzungen erlegen. Rettungskräfte eilten noch zur Hilfe, konnten den Mann aber auch nicht mehr retten.

Am Samstagmorgen stürzte ein Mann auf der Treppe am U-Bahnhof am Friedrich-Ebert-Platz. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Zeugen teilten um 4.40 Uhr einen verletzten, nicht ansprechbaren Mann im Verteilergeschoss des U-Bahnhofs Friedrich-Ebert-Platz mit. Rettungskräfte eilten zur Hilfe, konnten den Mann aber nicht mehr reanimieren.

Der Mann zog sich durch den Sturz schwere Kopfverletzungen zu, denen er am Unfallort erlag. Bisherige Ermittlungen lassen vermuten, dass der Mann alleinbeteiligt gestürzt ist. Die Verkehrspolizei Nürnberg übernimmt die Ermittlungen.

