U-Bahnzüge in Langwasser beschmiert: Tatverdächtiger ermittelt

NÜRNBERG - Bereits im September 2018 haben Graffiti-Schmierer in Langwasser ihr Unwesen getrieben und U-Bahnzüge beschädigt. Jetzt hat die Polizei einen 23-jährigen Tatverdächtigen ermittelt.

In den frühen Morgenstunden des 15. September brachten die Unbekannten an der Glogauer Straße verschiedene Schriftzüge auf zwei abgestellte U-Bahnzüge an. Der entstandene Sachschaden betrug einige tausend Euro. Beamte der Ermittlungsgruppe für Graffiti-Straftaten der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost übernahmen die weitere Sachbearbeitung.

Die Ermittlungen führten nun zum Erfolg. Anhand gesicherter DNA-Spuren ermittelten die Beamten einen 23-jährigen Tatverdächtigen. Der Aufenthaltsort des Beschuldigten ist derzeit unbekannt, nach ihm wird gefahndet.

