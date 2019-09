U2 und U3: Abends fahren die U-Bahnzüge nur im Zwölf-Minuten-Takt

Sanierungen zwischen St. Leonhard und Röthenbach - vor 18 Minuten

NÜRNBERG - Die VAG saniert ab sofort in mehreren Abschnitten die Betonlängsbalken zwischen den U-Bahnhöfen St. Leonhard und Röthenbach.

Ab sofort bis Dienstag, 5. November, saniert die VAG die Betonlängsbalken zwischen den U-Bahnhöfen St. Leonhard und Röthenbach. Die Arbeiten finden immer abends ab 21 Uhr statt.

Noch bis Donnerstag, 5. September, wird abends die U 3 geteilt. Sie verkehrt dann vom Nordwestring bis zum Hauptbahnhof und von der Rothenburger Straße bis zur Gustav-Adolf-Straße. Zwischen Rothenburger Straße und Hauptbahnhof müssen Fahrgäste mit der U 2 fahren. Diese ist mit Langzügen unterwegs. Beide Linien verkehren im Zwölf-Minuten-Takt.

Ab Montag, 9. September, bis Freitag, 11. Oktober 2019, gilt von Montag bis Freitag, außer feiertags: Die U-Bahnlinie 2 fährt nur vom Flughafen bis Rothenburger Straße, ab dort verkehrt sie weiter als U3 bis Gustav-Adolf-Straße. Auf dem Abschnitt Rothenburger Straße bis Röthenbach richtet die VAG einen Ersatzverkehr mit Bussen ein, die zwischen beiden Stationen pendeln und unterwegs alle Haltestellen bedienen.

Bilderstrecke zum Thema

Die U-Bahn gehört zu den beliebtesten Verkehrsmitteln in Nürnberg. Rund 100 Millionen Fahrgäste sitzen im Jahr in verschiedenen Linien im Untergrund der Stadt. Doch welche Haltestellen sind besonders beliebt? Wo steigen die meisten Fahrgäste ein und aus? Das hat die VAG nun in einem Ranking bekanntgegeben.